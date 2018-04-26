Ну что, уже готовы к майским праздникам? Если да, то специально для вас мы вновь будем собирать самые интересные мероприятия «под одной крышей», чтобы вам удобно было планировать свой «поход в город».

Всем известно, что самым главным праздником в мае является День Победы — 9 мая, и к этому дню готовятся заранее и планируют множество мероприятий. Ну и если вы собираетесь провести этот день в городе, то обязательно следите за обновлениями и планируйте свой день заранее, потому что в этом году 9 мая будет как никогда насыщенным!

Чтобы вам было удобно следить за афишей мероприятий, мы подготовили этот анонс, который будет обновляться по мере появления новых интересных событий в нашем календаре.

Подписывайтесь, следите за обновлениями, и вы будете знать где, что и когда будет проходить. Сохраняйте себе и делитесь с друзьями, они вам скажут спасибо :-)