Ну что, уже готовы к майским праздникам? Если да, то специально для вас мы вновь будем собирать самые интересные мероприятия «под одной крышей», чтобы вам удобно было планировать свой «поход в город».

Всем известно, что самым главным праздником в мае является День Победы — 9 мая, и к этому дню готовятся заранее и планируют множество мероприятий. Ну и если вы собираетесь провести этот день в городе, то обязательно следите за обновлениями и планируйте свой день заранее, потому что в этом году 9 мая будет как никогда насыщенным!

Чтобы вам было удобно следить за афишей мероприятий, мы подготовили этот анонс, который будет обновляться по мере появления новых интересных событий в нашем календаре.

Подписывайтесь, следите за обновлениями, и вы будете знать где, что и когда будет проходить. Сохраняйте себе и делитесь с друзьями, они вам скажут спасибо :-)

КАК СМОТРЕТЬ

Следите за мероприятиями в нашем календаре. Трудно себе представить более удобный способ следить за волгоградскими событиями (если они конечно Вам интересны).

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ОБНОВЛЯЕМАЯ ПАМЯТКА

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Апрель – Май 2018 Апр – Май 2018
Апрель 29 (Воскресенье)
Билеты
Волгоградский марафон
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 29 @ 10:00 – 20:00 Набережная им. 62-й Армии возле памятника бронекатеру БК-13
В этом году «Волгоградский марафон» состоится 30 апреля на новой трассе, уже сертифицированной официальным представителем AIMS IAAF. Дистанция пролегает по новой Нулевой продольной дороге Волгограда. Старт и финиш будут возле памятника бронекатеру БК-13, а развороты[...]
Билеты
Открытие парка-отдыха «Губерния»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 29 @ 10:00 – 16:00 Парк-отдыха "Губерния"
29 апреля у вас есть возможность посетить всей семьей бесплатное открытие нового парка-отдыха «Губерния» в г. Краснослободск. Для вас готовы: Аттракционы, детская площадка и аниматоры для детей. Конкурсы и розыгрыши ценных призов. Большой выбор угощений:[...]
Билеты
Проект «Муравей. День 1»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 29 @ 10:00 – 19:00 ЛОФТ1890
29 апреля в креативном бизнес-пространстве «Лофт1890» художница, в абсолютной аскезе, проведет работу над новой картиной проект «Муравей. День 1». Вы сможете стать свидетелем творческой медитации и окунуться в таинство создания потрясающего полотна под названием «Муравей».[...]
Билеты
Военно-исторический фестиваль «От Сталинграда до Берлина»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 29 @ 11:00 – 14:00 Старая Сарепта
29 апреля музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает жителей и гостей Волгограда на военно-исторический фестиваль «От Сталинграда до Берлина». В преддверии Дня победы на территории музея покажут реконструкцию уличных боев за Берлин. А уже с утра здесь[...]
Билеты
Открытое первенство Волгоградской области и открытый чемпионат Волгограда по боевому самбо
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 29 @ 11:00 – 19:00 "ЭКСПОЦЕНТР"
29 апреля в выставочном комплексе «ВолгоградЭКСПО» состоятся открытое первенство Волгоградской области и открытый чемпионат г. Волгограда по боевому самбо, посвященные дню образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Выступят около 300 спортсменов в различных[...]
Билеты
Концерт детского симфонического оркестра в рамках фестиваля «Вкратце!»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 29 @ 11:15 – 12:00 Волгоградский планетарий
29 апреля пойдет уникальный музыкальный концерт под куполом Волгоградского планетария в рамках Фестиваля «Вкратце!». В стенах планетария выступит Волгоградский детский симфонический оркестр с концертом классической музыки: «Времена года» А. Вивальди, «Аллегретто из оперы» В.А. Моцарта,[...]
Билеты
«ЧитальНЯ» — косплей библиофест 2018
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 29 @ 12:30 – 18:00 Волгоградская областная библиотека для молодежи
Костюмированное шоу в библиотеке? Почему бы и нет! Приглашаем творческие коллективы любителей косплея на новый мини-фестиваль «ЧитальНЯ» — косплей библиофест 2018. Добро пожаловать как опытным косплеерам, так и новичкам. Тематика костюмов – свободная. Организатор – Волгоградская[...]
Билеты
Безликий Аниме Фестиваль
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 29 @ 14:00 – 18:00 Музконвейер
Безликий Аниме Фестиваль пройдет 29 апреля с 14:00 до 18:00 в Арт-пространстве «МУЗКОНВЕЙЕР». Что же пройдёт на нашем динамичном фестивале? — Все получат анимешные маски прямо на входе — Будет проведено множество конкурсов по аниме[...]
Билеты
Концерт Волгоградского академического симфонического оркестра. Дирижер: Рене Гуликерс
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 29 @ 17:00 – 18:00 Центральный концертный зал
В программе концерта в ЦКЗ 29 апреля прозвучат: Мендельсон: Увертюра «Гебриды», Сен-Санс: концерт для скрипки с оркестром №3, Дворжак: симфония № 9 «Из Нового света». Солист Альберт Жмаев (скрипка), дирижёр Рене Гуликерс. Рене Гуликерс —[...]
Билеты
Концерт «Джазовый звездопад»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 29 @ 18:30 – 19:30 Волгоградский планетарий
29 апреля в 18.30 в Волгоградском планетарии группа «Карат» представит концертную программу «Джазовый звездопад», посвященную Международному дню джаза. В исполнении профессиональных ведущих музыкантов — неоднократных участников джазовых фестивалей и концертов — прозвучат популярные джазовые композиции:[...]
Билеты
Stand Up вечер: Владимир Кашин и Александр Сапрыкин
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 29 @ 20:00 – 21:00 Бар Подъезд
29 апреля состоится стенд ап Владимира Кашина и Александра Сапрыкина в баре «Подъезд». Количество мест строго ограничено, так что лучше поторопиться и забронировать себе место по телефону +7 (988) 986-97-72. Вас ждет море шуток и[...]
Билеты
Концерт Екатерины Яшниковой
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 29 @ 20:00 – 21:00 Арт-бар "Белая лошадь"
Екатерина Яшникова – сильная и независимая, ироничная и открытая, отправляется в тур, чтобы привезти в города весну с долгожданным теплом и песнями. 29 апреля она выступит с сольным концертом в арт-баре «Белая Лошадь». Всего в[...]
Апрель 30 (Понедельник)
Билеты
Волгоградский марафон
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 30 @ 10:00 – 20:00 Набережная им. 62-й Армии возле памятника бронекатеру БК-13
В этом году «Волгоградский марафон» состоится 30 апреля на новой трассе, уже сертифицированной официальным представителем AIMS IAAF. Дистанция пролегает по новой Нулевой продольной дороге Волгограда. Старт и финиш будут возле памятника бронекатеру БК-13, а развороты[...]
Билеты
Концерт «Волгоград Джаз Квартет»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 30 @ 20:00 – 21:00 Арт-бар "Белая лошадь"
30 апреля состоится концерт квартета «Волгоград Джаз Квартет» в арт-баре «Белая Лошадь». Многие любители хорошей, качественной музыки знакомы с этим проектом не первый год. Но в последнее время концерты «ВДК» редкость, так как участников разбросало[...]
Билеты
Вечеринка Cream Soda
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Апр 30 @ 23:00 – Май 1 @ 04:00 Бар "Друзья"
К нам снова едет электронный дуэт Cream Soda. 30 апреля при поддержке Jager Vibes любимчики Ивана Дорна, ведущие шоу «NO ME» на Megapolis Fm, авторы одного из лучших альбомов 2016 года по версии Apple Music[...]
Май 1 (Вторник)
Билеты
Шествие и митинг профсоюзов
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 1 весь день
Ежегодная первомайская манифестация пройдёт при поддержке волгоградского областного совета профсоюзов. Время и место сбора колонн и начало шествия уточняется.
Билеты
Музейная маёвка
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 1 @ 14:00 – 16:00 Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова
В день международной солидарности трудящихся Волгоградский музей изобразительных искусств имени крестьянского живописца Ильи Машкова объявляет музейную маёвку! 1 мая с 14.00 в основном здании музея Машкова в интерактивном пространстве «Мастерская Машкова» вас ждет небольшая лекция[...]
Май 2 (Среда)
Билеты
Первый матч ФК «Ротор-Волгоград» на стадионе «Волгоград Арена»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 2 @ 17:00 – 18:00 Стадион "Волгоград-Арена"
Наконец-то свои двери откроет стадион «Волгоград Арена» и дружелюбно примет футбольные команды и их болельщиков. Первый матч нашей любимой футбольной команды «Ротор-Волгоград» на свежем газоне стадиона пройдет 21 апреля. Соперниками выступит команда «Луч-Энергия» из Владивостока. Затем,[...]
Билеты
Концерт «Эхо прокуренных подъездов»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 2 @ 19:00 – 22:00 Арт-бар "Белая лошадь"
Выступление проекта «Эхо прокуренных подъездов» в рамках тура в поддержку нового альбома «Взгляд на 2000 ярдов» состоится 2 мая в арт-баре «Белая Лошадь». Начало в 19:00. Анонс: Механический шум исходил с противоположного побережья реки. Казалось, медленно[...]
Май 3 (Четверг)
Билеты
Первая генеральная репетиция парада
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 3 весь день пл. Павших Борцов
3 мая военные проведут первую генеральную репетицию парада на площади Павших борцов. По данным пресс-службы Южного военного округа, во время парада по главной площади города в составе механизированной колонны пройдут реактивные системы залпового огня «Торнадо»,[...]
Май 4 (Пятница)
Билеты
Международный студенческий фестиваль ВГИК
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 4 @ 18:00 – 20:00 Общежитие ВГИИК, Театральный зал
Студенческий киноклуб «Альтернатива» (ВГИИК) приглашает познакомиться с творчеством студентов и выпускников Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова. В пятницу 4 мая в 18:00 состоится встреча с кандидатом искусствоведения, преподавателем ВГИК, членом отборочной комиссии Московского[...]
Май 5 (Суббота)
Билеты
Международная выставка кошек «Кэт-парад VIII»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 5 @ 10:00 – 19:00 ТРЦ Акварель
5 и 6 мая с 10:00 до 19:00 в ТРЦ «Акварель» (2 этаж вход «ОКА») пройдет Международная выставка кошек «Кэт-парад VIII». Более 200 представителей пород кошек: русская голубая, сибирская, норвежская, мейн-кун и другие. Стоимость входа[...]
Билеты
Праздничный концерт «Любимые песни военных лет»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 5 @ 17:00 – 18:00 ДК Ворошиловского района
Дом культуры Ворошиловского района 5 мая в 17:00 проведет большой многоплановый концерт посвященный Дню Победы «Любимые песни военных лет». Молодые волгоградские и саратовские музыканты исполнят «Гимн городу-герою Волгограду-Сталинграду», знаменитые песни времен Великой Отечественной войны: «Священная[...]
Май 6 (Воскресенье)
Билеты
Международная выставка кошек «Кэт-парад VIII»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 6 @ 10:00 – 19:00 ТРЦ Акварель
5 и 6 мая с 10:00 до 19:00 в ТРЦ «Акварель» (2 этаж вход «ОКА») пройдет Международная выставка кошек «Кэт-парад VIII». Более 200 представителей пород кошек: русская голубая, сибирская, норвежская, мейн-кун и другие. Стоимость входа[...]
Билеты
Концерт «Военные строфы»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 6 @ 17:00 – 18:00 Центральный концертный зал
Новая программа Волгоградского академического симфонического оркестра посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве. Основу её составили сочинения отечественных музыкальных классиков, cозданные непосредственно в годы Великой Отечественной войны. Откроет концерт 6 мая Симфония-баллада Н.Я. Мясковского (1881-1950). В[...]
Билеты
Премьера спектакля «Постоянство веселья и грязи»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 6 @ 18:00 – 20:00 ЛОФТ1890
6 мая в 18:00 в ЛОФТ 1890 пройдет показ для зрителей спектакля по рассказам Даниила Хармса «Постоянство веселья и грязи» (по одноименному стихотворению Хармса). Билеты можно бронировать. 5 мая — показ только для журналистов и[...]
Май 8 (Вторник)
Билеты
Открытие выставки «За службу Отечеству»
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 8 @ 10:00 – 18:00 Волгоградский областной краеведческий музей
В канун празднования 73 годовщины Дня Победы и в рамках музейного проекта «Открытые фонды музея» Волгоградский областной краеведческий музей представляет уникальную выставку наград России «За службу Отечеству». В основе выставки — коллекция наград из фондов[...]
Май 9 (Среда)
Билеты
Лазерное шоу на Мамаевом кургане
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 9 весь день Мамаев Курган
В этом году празднование Дня Победы будет особенно насыщенным. И не зря, ведь в этом году наш город будет принимать и ЧМ по футболу 2018. В рамках празднования Дня Победы жители и гости города смогут[...]
Билеты
Парад Победы
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 9 весь день
В День Победы на главной площади города состоится Парад Победы. Традиционно в параде примет участие техника военных лет, а также та техника, которая находится на вооружении современной армии. Время проведения парада уточняется.
Билеты
ВкуснО! Маркет
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 9 @ 12:00 – 21:00 ЦПКиО
«ВкуснО! Маркет» — это большой фестиваль еды, где одновременно соберутся несколько десятков ресторанов и гастрономических проектов, чтобы продемонстрировать свою продукцию и накормить посетителей. Маркет пройдет 9 мая в Центральном парке культуры и отдыха в день[...]
Билеты
Финал Кубка России по футболу
Программа праздничных мероприятий на майские праздники и 9 мая Featured Общество
Май 9 @ 19:00 – 20:00 Стадион "Волгоград-Арена"
Главный матч Кубка России «Авангард» — «Тосно» состоится 9 мая в 19:00 на «Волгоград Арене». Это будет еще одна тестовая игра в преддверии Чемпионата мира FIFA 2018 в России. Символично, что Финал Кубка России по[...]
Апрель – Май 2018 Апр – Май 2018

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