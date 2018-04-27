1 мая в Волгограде на Приволжской детской железной дороге (ДЖД) начинается 70-й сезон. ДЖД будет работать с мая по сентябрь, за это время волгоградцы и гости города смогут познакомиться с историей ДЖД и совершить увлекательную экскурсию на поезде по пойме р. Царица.

Надо отметить, что в 2017 году в течение летнего сезона Приволжскую детскую железную дорогу посетили более 8 тысяч человек, в том числе около 4,5 тыс. детей. ДЖД — не только одна из достопримечательностей Волгограда, но и учебный полигон для детей из кружка «Юный железнодорожник». Только в этом году более 400 ребят попробуют себя в роли машиниста тепловоза, проводника-осмотрщика вагонов, организатора движения поездов, специалиста путевого хозяйства.

В настоящий момент ДЖД объединяет многофункциональный корпус, депо для размещения подвижного состава и полигон протяженностью 1,2 км. На дороге действуют три остановочных пункта: «Станция Пионерская», «Станция «Гаситель» и «Площадь Чекистов».

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График работы ДЖД: вторник – воскресенье, отправление со станции «Площадь Чекистов» в 10:30, 11:30, 12:30; 15:00, 16:30 и 18:00. Понедельник — выходной день. Стоимость посещения для детей до 5 лет бесплатно, от 5 до 11 лет — 100 рублей, для взрослых — 150 рублей. Справочная информация по телефонам в г. Волгограде: 8(8442) 90-42-34, 8-961-080-67-07 (с 9:00 до 16:00).