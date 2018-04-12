Сошел снег, и обнажилась вся «прелесть» человеческого существования. Каждый год кучи мусора как подснежники вырастают из-под снега, и этот год не стал исключением. Неравнодушные люди пытаются бороться с этой напастью и потихоньку очищают природные парки, но люди у нас упертые, и, как только появляется возможность, они непременно оставляют после себя новые кучи мусора.

Так вот о чем мы. Кое-где земля уже подсохла, и есть возможность беспрепятственно передвигаться, а значит, пришла пора вновь убирать мусор. Чем уже и занимаются специалисты природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», которые открыли сезон уборки территорий, примыкающих к водоемам. Первый в этом году трудовой десант они организовали вдоль левого берега Ахтубы.

Для сотрудников природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» стало традицией наводить весной порядок в водоохранных зонах. Свою первую акцию они провели на левом берегу Ахтубы, очистив от мусора участок в районе мостового перехода. К радости экологов, территория выглядела гораздо чище, чем в это же время в прошлом году. О том, что люди, проживающие в р.п. Средняя Ахтуба, стали более ответственными по отношению к окружающей природной среде, говорят результаты прошедшей акции. На прошлой неделе здесь было собрано всего 9 мешков. Для сравнения, в 2016 и 2017 году — 300 и 250 мешков соответственно.

Вместе с тем, далеко не на всей территории Волго-Ахубинской поймы ситуация складывается подобным образом. Так, например, в ближайшую пятницу сотрудники парка, вооружившись перчатками и мешками для мусора, пройдут по берегам ерика Верблюд. Поскольку это самый захламленный участок, они рассчитывают на помощь неравнодушных граждан, волонтеров, школьников и студентов. Если вы хотите присоединиться и помочь в благородном деле, то вы можете это сделать, а все подробности участия в акции «Чистый берег» можно узнать по телефонам в дирекции природного парка 8(84479)5-34-41 или +79616879973).

Напомним, с наступлением весны во всех природных парках региона стартовали акции по уборке мусора. Наряду с этим, сотрудники подведомственных Облкомприроды учреждений проводят с населением и туристами активную разъяснительную работу о недопустимости захламления природных территорий и административном наказании виновных штрафами на физических и юридических лиц от 500 рублей до 150 тысяч рублей.