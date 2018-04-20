Здание Царицынской пожарной команды, расположенное в центре Волгограда, будет отреставрировано, а после в нем разместится краеведческий музей. Подрядчик уже найден, работы будет выполнять компания «Приволжтрансстрой» — таковы результаты состоявшегося аукциона. После реставрации в здании каланчи будут размещаться постоянная и временная экспозиции, фонды и хранилище музея, также тут будут находиться конференц-зал, научная библиотека с читальным залом, рабочие кабинеты научных сотрудников, музейный магазин, кафе, гардероб и другие технические помещения.

По данным комитета строительства Волгоградской области, техническим заданием и научно-проектной документацией предусмотрено изменение планировки строения, однако переустройство не затронет элементы здания, подпадающие под охрану как культурное наследие. Будут сохранены элементы интерьера здания конца XIX века и 1950-х годов, отреставрированы дозорная площадка и помещения двух исторических подвалов – здесь предполагается раскрыть оригинальную кирпичную кладку, сняв поздний штукатурный слой.

Кроме того, будут заменены и адаптированы под функции музея инженерные коммуникации, в том числе обеспечивающие специальный температурно-влажностный режим и охрану. В здании установят современные системы пожаротушения и пожарной сигнализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Музей оборудуют для посещения маломобильных групп населения — доступ в выставочные залы обеспечат специальные подъемники. Работы предполагается завершить к концу 2018 года.