Здание Царицынской пожарной команды, расположенное в центре Волгограда, будет отреставрировано, а после в нем разместится краеведческий музей. Подрядчик уже найден, работы будет выполнять компания «Приволжтрансстрой» — таковы результаты состоявшегося аукциона. После реставрации в здании каланчи будут размещаться постоянная и временная экспозиции, фонды и хранилище музея, также тут будут находиться конференц-зал, научная библиотека с читальным залом, рабочие кабинеты научных сотрудников, музейный магазин, кафе, гардероб и другие технические помещения.
По данным комитета строительства Волгоградской области, техническим заданием и научно-проектной документацией предусмотрено изменение планировки строения, однако переустройство не затронет элементы здания, подпадающие под охрану как культурное наследие. Будут сохранены элементы интерьера здания конца XIX века и 1950-х годов, отреставрированы дозорная площадка и помещения двух исторических подвалов – здесь предполагается раскрыть оригинальную кирпичную кладку, сняв поздний штукатурный слой.
Кроме того, будут заменены и адаптированы под функции музея инженерные коммуникации, в том числе обеспечивающие специальный температурно-влажностный режим и охрану. В здании установят современные системы пожаротушения и пожарной сигнализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Музей оборудуют для посещения маломобильных групп населения — доступ в выставочные залы обеспечат специальные подъемники. Работы предполагается завершить к концу 2018 года.
Справка: Здание первой пожарной части города Царицына — памятник архитектуры Царицына XIX века регионального значения. Расположен в Центральном районе города Волгограда по адресу: ул. Коммунистическая, 5. До революции в Царицыне имелось несколько зданий пожарных частей. Две из них сохранились до наших дней (вторая — в Ворошиловском районе). В 1891 году было принято решение о строительстве пожарной части, а в 1897 году здание введено в эксплуатацию, о чём свидетельствует надпись на фасаде здания. По одним сведениям, здание было сильно повреждено во время Сталинградской битвы. По другим — разрушено в 1930-е годы. Восстановлено в 1950-х годах без каланчи. В 1995 году после пожара здание восстановлено в первоначальном виде.