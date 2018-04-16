Для удобства жителей региона пригородные поезда перешли на «летнее» расписание. По «летнему» расписанию поезда начинают работать с 16 апреля.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», с 16 апреля по 15 октября 2018 года назначаются пригородные поезда по маршруту Волгоград-1 – Канальная – Волгоград-1:

— № 6207 Волгоград-1 – Канальная. Отправление со ст. Волгоград-1 ежедневно в 17:10, прибытие на конечную ст. Канальная в 18:32.

— № 6208 Канальная – Волгоград-1. Отправление со ст. Канальная ежедневно в 19:26, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 20:46.

С 16 апреля по 15 октября 2018 года электропоезд № 6313 Волгоград-1 – Южная будет курсировать ежедневно. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17:33, прибытие на ст. Южная в 18:51.

В связи с началом дачного сезона рельсовые автобусы, курсирующие по маршруту Петров Вал – Камышин – Петров Вал, с 16 апреля по 15 октября 2018 года будут делать остановку на о.п. Птицефабрика и прибывать на конечные станции на 2 минуты позже.

С 16 апреля по 15 октября 2018 года в ходу не будут электропоезда № 6209 Волгоград-1 – Шпалопропитка и № 6210 Шпалопропитка – Волгоград-1.