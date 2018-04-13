Жителям региона зачастую сложно добраться до поликлинники, чтобы пройти обследование и выявить болезнь на ранней стадии. Но специально для этого в регионе продолжают работать мобильные диагностические комплексы. С начала 2018 года обследование в таких комплексах прошли более 10 тысяч жителей региона, 1416 из которых дети.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, на территории региона курсируют шесть диагностических модулей: три из них для взрослого населения, три — для детского, также функционируют выездные онкологическая, гериатрическая и паллиативная службы.

В состав мобильной врачебной бригады входят: терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог, оториноларинголог, стоматолог, эндокринолог, невролог и другие специалисты. За 2017 год сотрудники мобильных комплексов провели 709 выездов, были осмотрены 60827 человек, в том числе 5679 детей.

По итогам диагностики, проводимой в мобильных комплексах, более 20 тысяч взрослых и порядка 2700 детей получили направление на амбулаторное лечение.

Напомним, в регионе продолжается системная работа по раннему выявлению заболеваний и совершенствованию медицинской профилактики в рамках реализации «майских» указов Президента.

С планом работы передвижных модулей можно ознакомиться на официальном сайте профильного ведомства, а также по телефону «горячей линии» комитета здравоохранения Волгоградской области: (8442) 24-73-13.