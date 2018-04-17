Пришло время убирать город после зимы. Поэтому на территории города 2 апреля стартовал месячник по благоустройству. И на минувшей неделе по городу прошли первые субботники, участие в которых приняли студенты, общественники и ветераны, работники учреждений образования и здравоохранения, предприятий и организаций города. Во время субботника были приведены в порядок парки и скверы, подведомственные и придомовые участки. Волгоградцы убирали бытовой мусор, прошлогоднюю листву и сухостой, общими усилиями с городских территорий было вывезено почти 400 кубометров мусора.

Так, в Советском районе от скопившегося мусора очистили парк Тулака, а в Кировском — набережную им. Высоцкого и территорию около ДК Кирова. Жители Тракторозаводского района привели в порядок парк Комсомольский на улице Николая Отрады и пос. Мирный. В Краснооктябрьском районе весеннее обновление получила улица Титова в границе от 1-й до 2-й Продольной магистралей. В самом южном районе Волгограда – Красноармейском – горожане привели в порядок нижнюю террасу Севастопольской набережной, а в Дзержинском — парк Героев Летчиков.

Напомним, месячник по благоустройству стартовал на территории города 2 апреля. Основные работы по благоустройству в зеленых зонах выполняют муниципальные специализированные учреждения: «Волгоградзеленхоз» — в Центральном районе, МБУ «ЖКХ» – в других районах города. Порядок во дворах наводят управляющие организации. С начала месячника от мусора и грязи очищено 66 км лотковой части дорог, убрано свыше двух тысяч квадратных метров территории.