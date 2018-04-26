В Волгоградской области продолжается акция «Чистый берег», в рамках которой активисты очищают от мусора берега водоемов. Во время одного из таких субботников участники приводили в порядок прибрежную территорию озера Лотосовое в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Впервые за всю историю акции ее участники собрали пластик отдельно от других видов отходов с целью направить его в переработку.

Как известно, кроме объявленного в городах и селах месячника «Чистая область», во всех природных парках области на днях стартовала акция «Чистый берег».

Уборка проводилась сотрудниками природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» совместно со школьниками из хутора Лебяжья Поляна, учащимися Волжского политехнического техникума и жителями Кировского сельского поселения Среднеахтубинского района. Более 30-ти человек убирали территорию, прилегающую к знаменитому озеру Лотосовое. В этом году участники акции решили, что пора начинать по возможности разделять собираемый по берегам водоемов мусор.

Только пластиковых бутылок в этот день энтузиасты собрали 50 мешков по 120 литров. Готовое вторсырье отправилось на вторичную переработку в ООО «Дубль ПЭТ». Оставшийся мусор вывезли на лицензированный полигон. За неравнодушие и активную помощь природе дирекция природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» отметила участников акции благодарственными письмами.

Кстати, подобный подход планируется применить, например, в рекреационной зоне на ерике Верблюд – одной из самых захламленных из-за наплыва отдыхающих и туристов. И на этот раз к участникам акции обещала присоединиться компания «Дубль ПЭТ».