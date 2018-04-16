Сразу же после завершения отопительного сезона в Волгограде начинается подготовка к следующему. «Концессии теплоснабжения» приступают к плановым и капитальным ремонтам. Подготовка системы к новому сезону начинается с гидравлических испытаний сетей. Это мероприятие, в ходе которого трубопроводы проверяются на прочность, проводится ежегодно. В этом году гидравлические испытания стартуют 17 апреля. В связи с этим у ряда потребителей на 1-3 дня будет прекращена подача горячей воды. Отключения планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока. Отключения воды начнутся уже с 16 апреля. Полный график отключения смотрите ниже.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН С 17 по 19 апреля ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

ул. Кастерина, 2, 4, 6

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

ул. Мясникова, 2, 8, 16

ул. Н.Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Детские сады: №№ 305, 257, 376, 15, 347, 117, 331, 8, 372, 363, 387, 391

Школы №№ 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей №3

Учреждения здравоохранения: поликлиника №9, детская поликлиника №3, детский санаторий №2, стоматологическая поликлиника №3 С 24 по 26 апреля ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17

ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

Детские сады № 201, «Радуга»

Школа-сад № 10

Психиатрическая больница № 5