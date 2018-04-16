Сразу же после завершения отопительного сезона в Волгограде начинается подготовка к следующему. «Концессии теплоснабжения» приступают к плановым и капитальным ремонтам. Подготовка системы к новому сезону начинается с гидравлических испытаний сетей. Это мероприятие, в ходе которого трубопроводы проверяются на прочность, проводится ежегодно. В этом году гидравлические испытания стартуют 17 апреля. В связи с этим у ряда потребителей на 1-3 дня будет прекращена подача горячей воды. Отключения планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока. Отключения воды начнутся уже с 16 апреля. Полный график отключения смотрите ниже.
С 17 по 19 апреля
- ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
- набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
- ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
- ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
- ул. Кастерина, 2, 4, 6
- ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
- ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- ул. Мясникова, 2, 8, 16
- ул. Н.Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
- ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- Детские сады: №№ 305, 257, 376, 15, 347, 117, 331, 8, 372, 363, 387, 391
- Школы №№ 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей №3
- Учреждения здравоохранения: поликлиника №9, детская поликлиника №3, детский санаторий №2, стоматологическая поликлиника №3
С 24 по 26 апреля
- ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17
- ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
- ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
- Детские сады № 201, «Радуга»
- Школа-сад № 10
- Психиатрическая больница № 5
С 17 по 19 апреля
- ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а
- ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146
- ул. Пельше, 9, 11, 13, 15
- ул. Таращанцев, 55, 61, 63
- ул. Титова, 20а
- Детские сады: №№ 59, 60, 291
- Школа № 98
- Стоматологическая поликлиника № 6 (встроенное помещение на ул. Депутатской, 7)
С 24 по 26 апреля
- ул. Аэрофлотская, 62
- ул. Бажова, 7, 9
- ул. Еременко, 35
- пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78
- ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
- ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
- ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28
- ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31
- ул. Качалова, 48, 52
- Детские сады №№ 96, 286, 392, 294, 329, 375, 273, прогимназия №1
- Учреждения образования: школа №32, школа-интернат №3, школа -интернат №6
- Учреждения здравоохранения: МУЗ КБ № 12, детская поликлиника № 1 (ул. Еременко, 62), ГУЗ ВОПТД №2, Центр «Спид», филиал поликлиники №2 (ул. Поддубного, 25)
С 17 по 19 апреля
- ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
- ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Гейне, 1а, 3а, 17а, 19, 21, 21а
- ул. Ессентукская, 3, 19
- ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142
- ул. Колпинская, 1а, 1б, 9, 11
- ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а
- ул. Кутузовская, 1, 9
- ул. Полесская, 6
- ул. Республиканская, 12, 14, 16, 20, 22, 24
- ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16
- ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40
- ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16
- ул. Панкратова, 60
- ул. Фестивальная, 17
- Детские сады №№ 58, 266, 366, 341, 58/2, 290, 203, 105
- Школы №№ 97, 128, 101, 40, 128, спортшкола
С 24 по 25 апреля
- ул. им. 8-й Воздушной армии, 15а, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66;
- бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
- ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
- ул. Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- ул. Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38
- ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49
- пр. Жукова, 106, 106а, 108
- Детские сады №№5, 17, 176, 241, 242, 183, 336; центры развития ребенка №№ 1, 6, 7
- Образовательные учреждения: школы №№ 33, 85; лицеи №№ 8, 9; ДЮСШ; детская школа искусств №5
- Поликлиника № 28
25 апреля
- Детский сад №31
С 25 по 26 апреля
- ул. Новорядская, 56, 58
С 25 по 27 апреля
- ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65
- ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18
- ул. Космонавтов, 59, 61
- ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20
- Детские сады №№ 333, 327
- Лицей № 7
26 апреля
- Детский сад №32
С 18 по 20 апреля
- ул. Новороссийская, 43
- ул. Чапаева, 8, 10, 18
- Детские сады №№ 155, 307
С 24 по 26 апреля
- ул. Голубинская, 8
- ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а
- ул. Кубанская, 17
- ул. Новороссийская, 5, 11
- ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28
- Областная администрация
16 апреля
- ул. Буханцева, 20, 22
- ул. Воркутинская, 3
- ул. Липецкая, 3, 3а
С 24 по 26 апреля
- ул. Буханцева, 36, 38, 42
- ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10
- ул. Кузнецкая, 67, 71, 73
С 25 по 26 апреля
- ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162;
- ул. Голубятникова, 9, 10, 12;
- ул. Терешковой, 9;
- Поликлиника № 31, поликлиника РЖД;
- Волгоградский дом-интернат инвалидов и престарелых.
С 17 по 30 апреля
- Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- пер. Тепличный, 308, 309
С 16 по 24 апреля
- ул. Куйбышева, 47, 47а, 49
- Детский сад № 388
17 апреля
- Больница №10 (главный корпус и наркодиспансер)
С 17 по 19 апреля
- ул. 2-я Динамовская, 6а, 7
- ул. 2-я Караванная, 37, 39, 41, 43, 21
- ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19
- ул. 40 лет ВЛКСМ, 17а
- ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а
- ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31
- ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23
- ул. Вучетича, 19, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22
- ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9
- пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- ул. Голубева, 1а,3
- ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28
- ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10
- пр. Канатчиков, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а
- ул. Копецкого, 1а, 10
- ул. Ломакина, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 17, 15, 18, 20, 24а 1,1а
- ул. Мачтозаводская, 122, 124
- ул. Моцарта, 17а
- ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15
- ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а
- ул. Российская, 5, 7, 2, 4, 10, 12, 14, 16
- ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 13б, 30, 32, 41
- ул. Светлоярская, 46
- ул. Столетова, 43, 32, 34, 38, 44, 48, 50, 51, 53, 55, 2, 2а, 6
- ул. Удмуртская, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 45, 47а, 51, 69, 71, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 2, 4, 6, 14
- ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 65, 63
- ул. Якуба Коласа, 24
- Медицинские учреждения: стоматология №12, больница №16, детская поликлиника №16, детская поликлиника №24, больница №24, отделение сестринского ухода, поликлиника №24
- Образовательные учреждения: лицей №1, школа №38, школа №113, филиал школы №113, техникум, школа №134, ДЮЦ, лицей №4, ДЮСШ №6, школа №124, гимназия №8, школа №121, школа №31, школа №118, школа №134, школа №117, филиал школы №117
- Детские сады №№330, 289, 135, 56, 163, 317, 309, 393, 324, 282, 223, 367, 301, 295, 307, 285, 279, 274, 264, 249, 250, 161, 256, 126, 301, 295, 326
18 апреля
- пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Казачий кадетский корпус им. Недорубова
- Детский сад №349
С 19 по 20 апреля
- ул. Водников, 12а
- ул. Черепановых, 3
- Детский сад №221
23 апреля
- ул. Лазоревая, 187, 193
- ул. Луговая, 142
- ул. Минская, 218, 222, 226
- ул. Фролова, 4
- Детские сады №№ 66, 141
С 24 по 26 апреля
- пр. Героев Сталинграда, 40, 42, 44, 44а, 48, 25, 21, 23, 29, 35, 37, 50, 47, 49, 52, 54, 56, 60, 62, 39, 41, 45, 38
- ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34
- ул. Изобильная, 20, 22, 4, 6, 12, 14
- ул. Остравская, 6, 8, 16, 4а (администрация Красноармейского района), 12, 20, 2, 4, 10, 14, 18, 20а
- ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55
- ул. Тельмана, 19, 14
- бульвар Энгельса, 35, 27, 29, 31, 19, 23, 23а, 25, 1, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 2, 2а, 4, 4а, 8, 24, 10, 14, 16, 18, 31а, 33а, 35а, 22, 26, 28, 32, 34, 36
- Медицинские учреждения: детская поликлиника №26
- Образовательные учреждения: гимназия №6, гимназия №7, школа № 120, школа №75, гимназия №2, школа №62, школа №65
- Детские сады: 343, 370, 352, 381, 1, 374, 361
С 25 по 26 апреля
- Больница №15
- Роддом №4
С 25 по 27 апреля
- ул. Алийская, 16, 18
- ул. Героев малой земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 55
- ул. Сидорова, 3
- ул. Судостроительная, 39, 43, 45
- ул. Электростальская, 11
- Образовательные учреждения: училище №19
- Детские сады №№ 138, 78
28 апреля
- ул. Доценко, 70
- Бассейн «Судоверфь» (ул. Петропавловская, 88)
- Детский сад №179