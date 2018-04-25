9 мая в Волгограде по площади Павших борцов в честь Дня Победы пройдет боевая и специальная техника Южного военного округа. А 3 мая военные проведут первую генеральную репетицию парада.

По данным пресс-службы Южного военного округа, во время парада по главной площади города в составе механизированной колонны пройдут реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», КамАЗы-5350 с личным составом и 120-мм минометами, а также исторические автомобили «Виллис», ГАЗ, мотоцикл времен ВОВ М-72. По сложившейся традиции возглавит колонну легендарный танк Т-34. Всего в параде будут задействованы более 30 единиц техники.

Тренировки механизированных колон проходят ежедневно. В это время водители оттачивают мастерство передвижения на одинаковых расстояниях с постоянной скоростью.

Предварительная дата второй репетиции — 5 мая. В эти дни военные отработают все детали предстоящего парада.