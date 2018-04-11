Депутаты Волгоградской областной думы предлагают перевести регион на местное время 28 октября 2018 года. Законопроект «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», размещенный на сайте Волгоградской областной Думы, был подготовлен комитетом Волгоградской областной Думы по охране здоровья.

Согласно документу, перевод часов на один час вперед должен состояться 28 октября 2018 года в 2:00. Но сначала документ будет направлен на утверждение в Госдуму, где и будет принято окончательное решение.

Напомним, что референдум Волгоградской области по выбору часового пояса состоялся 18 марта. За перевод часов проголосовало 58,82%, против были 40,16%.