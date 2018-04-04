Уже в эти выходные — 7 и 8 апреля — в Волгоград приедет Парк футбола ЧМ-2018. Посетить Парк футбола смогут все желающие, он будет открыт на Центральной набережной города с 12:00 до 20:00. Гостем Парка и города станет Легенда FIFA — экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл.

Посетителей Парка ждет яркая и разнообразная программа: мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу.

Гости Парка смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным волком Забивакой™ — Официальным талисманом Чемпионата мира. У всех желающих будет возможность уточнить расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом, а также узнать, как попасть на Фестиваль болельщиков FIFA и приобрести билеты на матчи на сайте FIFA.com/bilet.

Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными.