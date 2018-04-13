Несмотря на то, что в последние дни среднесуточная температура держится выше восьми градусов, отопительный сезон в Волгограде продолжится. Такое решение принято в связи с тем, что уже завтра прогнозируется понижение температуры наружного воздуха.

По прогнозам Волгоградского ЦГМС, в ночь с 12 на 13 апреля столбик термометра опустится до минусовых значений, а среднесуточная температура составит не более 6 градусов выше нуля. В связи с этим в администрации города решено продлить срок отопительного периода до тех пор, пока среднесуточная температура не достигнет нормативных значений.

Работа котельных, осуществляющих отопление жилых зданий и социальных объектов, корректируется в зависимости от погоды. В настоящее время котельные и ЦТП работают на пониженной мощности, чтобы избежать так называемых «перетопов».

Напомним, что плата за отопление различается в зависимости от наличия в доме общедомового прибора учета тепловой энергии. При его наличии плата за тепло начисляется по показаниям прибора учета и зависит от объемов фактического потребления. В случае, если общедомовой счетчик не установлен, плата для жителей начисляется по нормативу потребления коммунальной услуги по отоплению, предусматривающему оплату равными долями в течение семи месяцев отопительного периода. Таким образом, горожанам, проживающим в домах без приборов учета тепловой энергии, в феврале, марте и апреле будут начислены одинаковые суммы, равные одной седьмой от всего объема. С мая по сентябрь эта строка исчезнет из платежных документов, и расходы граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг значительно снизятся.