Ну что, продолжим? Отключение горячей воды продолжится и в мае. Как поясняют в ООО «Концессии теплоснабжения», в мае начинаются двухнедельные отключения горячей воды на время планово-предупредительных ремонтов в котельных. За то время, пока у жителей не будет горячей воды, работники теплового хозяйства в остановленных котельных поменяют изношенные узлы и агрегаты, почистят котлы и газовые горелки, отремонтируют контрольно-измерительные приборы и оборудование, проведут ревизию всей электрической части и при необходимости заменят вышедшие из строя детали. Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону. К остановке котельных приурочены и ремонт и реконструкция тепловых сетей.
«Концессиям теплоснабжения» часто задают вопрос, можно ли обойтись без отключений горячей воды? К сожалению, нет. Если не отключать горячую воду во время гидроиспытаний, когда система проверяется высоким давлением, возникает риск порывов трубопроводов. Что касается плановых ремонтов, система теплоснабжения устроена таким образом, что любой вид работ можно проводить только во время остановки, когда из сетей слит теплоноситель, остановлены котлы, насосы.
Обычно планово-предупредительный ремонт длится две недели. Но в особых случаях при большом объеме работ по согласованию с администрацией города остановка котельной может быть продлена до трех недель.
Все отключения горячей воды планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока.
Ну и вот вам, собственно, график отключений:
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 15 по 16 мая
- ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
- ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)
- ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Детский сад №389
- Медицинские учреждения: клиническая больница №4, поликлиника №1 (с детской поликлиникой)
- Образовательные учреждения: школа №4, мужской педагогический лицей
С 15 по 17 мая
- ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
- ул. Андреева, 13
- ул. Атласова, 16
- ул. Баскунчакская, 5
- ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10
- ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16
- ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19
- ул. Быкова, 4а
- ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51
- ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а
- ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38
- ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а
- ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11
- ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
- ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227
- ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11
- ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11
- ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69
- ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24
- ул. С. Щедрина, 1, 5, 7
- ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32
- Детский сады: № 73, 170 (2 здания), 177, 195, 205, 220, 238, 254, 260, 276, 278, 281, 293, 358
- Медицинские учреждения: областной наркологический диспансер, станция скорой помощи, детская поликлиника №17, клиническая поликлиника №1, наркологический кабинет, детская больница №2, роддом №1, женская консультация, противотуберкулезный диспансер, клиническая больница №4
- Образовательные учреждения: школа № 1, 3, 12, 17, 29, 94, межшкольный учебный комбинат, прогимназия, музыкальная школа №2
С 22 по 24 мая
- ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а
- Детский сад №321
- Медицинский учреждения: поликлиники №1, №17
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 14 по 16 мая
- ул. 4-х Связистов, 25а, 25б
- ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33
- ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
- ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- ул. Вершинина 5, 7, 24
- ул. Высокая, 18а, 18б
- ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70
- ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60
- ул. Лермонтова, 30
- ул. Нестерова, 16, 16А
- ул. Новоремесленная, 13
- ул. Правды, 2, 4
- ул. Промышленная, 10
- ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70
- д/к №386, 345, 357, 373
- Медицинские учреждения: областной геронтологический центр, детский противотуберкулёзный санаторий №3, областная детская клиническая больница, областной кожно-венерологический диспансер №4, детская поликлиника №1, женская консультация клинической больницы №5
- Образовательные учреждения: школы №5, 49, 92
С 15 по 17 мая
- ул. 39-я Гвардейская, 6, 8
- пер. Аэропортовский, 2, 6, 8
- ул. Богунская, 10а, 12, 16
- ул. Варшавская, 4, 6,7
- ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14
- ул. Гончарова, 5, 7, 9
- ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
- ул. К. Цеткин, 5, 7
- ул. Короткая, 23, 25, 27
- ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1
- ул. Курильская, 5, 7, 9
- пр. Металлургов, 30, 32, 34
- ул. Новоремесленная, 3, 5
- ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56
- ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38,40,42
- ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47
- Детские сады: №87, 128, 200, 253, 283, 314, 379, школы-сады №5, 7
- Медицинские учреждения: поликлиника №20, консультативно-диагностическая поликлиника №1
- Образовательные учреждения: школа-интернат №8, «Частная интегрированная школа», лицей №2, гимназии №12, 14, школа олимпийского резерва №21
С 21 по 24 мая
- пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12
- ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- Детский сад №174
- Школа №2
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 4 по 17 мая
- Детский сад №32
С 16 по 29 мая
- ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65
- ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18
- ул. Космонавтов, 59, 61
- ул. Новорядская, 56, 58
- ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20
- Детские сады: №31, 327, 333
- Лицей №7
С 21 по 23 мая
- ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19
- б-р 30-летия Победы, 6, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72
- ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112
- ул. Московская, 5а, 6а
- ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54
- ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26
- Детские сады: №350, 362
- Образовательные учреждения: школа №102, гимназия №11, детская школа искусств №5, детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 10 по 23 мая
- ул. Калинина, 11
- ул. Циолковского, 2
- Детский сад №280
С 23 по 30 мая
- Прачечная больницы №3
С 29 по 30 мая
- Школа №14
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 14 по 15 мая
- ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7
- ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18
- ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19
- ул. Л. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7
- ул. Логовская, 1, 2, 5
- ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20
- ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21
- ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12
- пр. Университетский, 34
- Детский сад №334
- Образовательные учреждения: школа №93, школа-интернат №7, лицей «Лидер»
С 15 по 28 мая
- ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162
- ул. Голубятникова, 9, 10, 12
- ул. Терешковой, 9
- Медицинские учреждения: поликлиника №31, поликлиника РЖД
С 16 по 17 мая
- ул. Балакирева, 2
- ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68
- ул. Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9
- ул. Запорожская, 3
- ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
- ул. Комарова 75, 79
- ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
- ул. Мариупольская, 10, 12, 14
- ул. Новосибирская, 66
- ул. Песчанокопская, 13, 15, 17
- ул. Сухова, 19, 21, 25, 17
- ул. Терешковой, 17, 19, 21, 54
- ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50
- пр. Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15
- ул. Шауляйская, 4а, 2а
- ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60
- Детские сады: №№1, 2, 44, 160, 180, 212, 229, 244, 348
- Образовательные учреждения: школы №№54, 111, 140, детская школа искусств №8, центр детского технического творчества
- Медицинские учреждения: клиническая больница №7, детская поликлиника №31
- Прочие потребители: общежития ВГСХА (ул. Гвоздкова, 8а, пр. Университетский, 28)
С 21 по 22 мая
- ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1
- ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4
- ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50
- ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30
- ул. Даугавская, 5, 20
- ул. Калининградская, 2а, 21
- ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7
- ул. Петровская, 9
- ул. им. Полухина, 2/1, 2/2
- ул. Родниковая, 14, 16, 18
- ул. Славская, 3, 10, 12
- пр. Университетский, 49, 54, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98
- Детские сады: №№21, 215, 26, 359, 140, 245, 246
- Медицинские учреждения: детская поликлиника №25, станция скорой медицинской помощи, клиническая больница №11, лабораторно-диагностический центр клинической больницы №11
- Образовательные учреждения: школа №106, гимназия №15, детско-юношеская спортивная школа №14, Волгоградский государственный университет, Колледж нефти и газа
- Прочие потребители: ВНИАЛМИ, спорткомплекс
С 28 по 29 мая
- Кардиоцентр
КИРОВСКИЙ РАЙОН
3 мая, 28 мая
- Больница №1
4 мая
- Роддом №3
С 10 по 23 мая
- ул. Курчатова, 10а, 18
- ул. С. Чекалина, 3, 7, 8
- Детский сад №153
- Офтальмологическое отделение городской клинической больницы №1
15 мая
- Клиническая инфекционная больница №9
С 21 по 23 мая
- ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137
- ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94
- ул. Вельботная, 3, 5
- ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6
- ул. Изоляторная, 2
- ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149
- ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12
- ул. Люблинская, 4
- ул. Маресевой Зины, 3, 9, 15
- ул. Минина, 4, 10, 16
- ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139
- ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82
- ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259
- ул. Федотова, 4
- Детские сады: №№18, 75, 85, 255, 284, 292, 325, 339, 368, 377
- Медицинские учреждения: консультативно-диагностический центр для детей №1, Волгоградский медицинский клинический центр
- Образовательные учреждения: школа №24, 56, 100, лицей №10, гимназия №10, ПТУ №21, ПТУ №26
25 мая
- ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78
- ул. Кедровая, 19, 21
- ул. Р. Люксембург, 5, 9
- ул. Черемшанская, 28а
- ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77
- Гимназия №9
- Медицинские учреждения: стоматологическая поликлиника, детская поликлиника №9
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
С 22 по 31 мая
- ул. Водников, 12а
- ул. Черепановых, 3
- Детский сад №221
- МУЗ больница №10 (главный корпус, поликлиника, наркологический диспансер)