Реконструкция ЦПКиО продолжается полных ходом. Основные работы по восстановлению парка планируется завершить уже к 9 мая 2018 года. За это время рабочим необходимо будет завершить планирование территории, заасфальтировать ее и обеспечить вопросы безопасности.

На данный момент благоустройство завершено лишь на малой части парка. Также рабочие уже приступили к монтажу опор колеса обозрения, которое будет высотой в 50 метров. В полном объеме работы планируется завершить к маю. Подготовлен фундамент для аттракциона — забиты 48 свай, использовано порядка 250 кубометров бетона. Приобретено оборудование: 20 закрытых кабинок оснастят системами вентиляции, отопления и кондиционирования, что позволит эксплуатировать аттракцион круглый год.

Кроме того, с наступлением тепла в ЦПКиО будет посажено порядка тысячи деревьев. На данный момент многие деревья в парке были вырублены, о чем мы сообщали в нашей статье.

Территорию парка планируется разделить на несколько тематических зон, в нем появятся колесо обозрения, Нобелевский городок, спортивные площадки, детские аттракционы, открытый театр, аква- и этнокультурный парки.