«Концессии водоснабжения» приняли участие в круглом столе, организованном региональным отделением ОНФ по Волгоградской области. Совещание было посвящено вопросам выработки методов современного эффективного обеспечения экологической и эпидемиологической безопасности водных объектов. Именно эта задача в числе приоритетных была поставлена на форуме ОНФ в декабре.

Эксперт центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Александр Пригодин предложил участникам круглого стола обсудить проекты и новаторские технологические решения, позволяющие повысить уровень качества очистки сточных вод – все они будут детально рассмотрены компанией «Концессии водоснабжения». Кроме того, были проработаны вопросы обеспечения общественного контроля за экологической составляющей работы водоканала. Экологические приоритеты в работе стали связующим звеном, благодаря которому взаимодействие ресурсоснабжающей и общественной организаций продолжит развиваться в дальнейшем.

«У нас сложились достаточно конструктивные отношения с компанией «Концессии водоснабжения» в части администрирования жидких бытовых отходов. В этом партнерстве нами уже проведена системная разъяснительная работа с населением, в том числе концессии пошли навстречу с размещением информации на платежках, с рассылкой индивидуальных писем домовладельцам без централизованной канализации. За опытом по решению проблем с ЖБО к нам уже обращаются коллеги из других регионов: взаимодействие волгоградского отделения ОНФ с бизнесом признано эффективным и успешным. Я считаю, что нами проделана огромная работа по решению проблем с несанкционированными сбросами ЖБО в овраги, балки, ливневки. На мой взгляд, в течение 2017 года нам удалось переломить ситуацию в Волгограде, и теперь мы можем обратить свой взгляд за пределы города — на Светлый Яр и Городище», — отметил региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка/Карта свалок» Константин Глушенок.

Для современного мира актуален широкий круг экономических, социальных, экологических проблем, решение которых требует активного участия правительства, бизнеса и активных граждан. Особенно актуальными вопросы сохранения экологии являются при реализации крупных инфраструктурных проектов, подобных волгоградской концессии, так как они затрагивают условия жизнедеятельности всего общества и оказывают влияние на экономический рост региона. «Концессии водоснабжения» уделяют приоритетное внимание сохранению природных ресурсов, а также поддерживают рекомендации Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленых инвестиций.