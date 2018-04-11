Двенадцатый арбитражный апелляционный суд вынес постановление о взыскании задолженности за самовольное пользование системой водоснабжения в Волгограде в рекордном размере – почти 5 млн рублей.

История началась в 2016 году, когда специалисты «Концессий водоснабжения» проверили состояние узла учета многофункционального комплекса ООО «Ротонда» в Дзержинском районе Волгограда, включающего ресторан «Вавилон» (бывш. «Девичья башня»), гостиницу и автомойку. При проверке обнаружилось, что установленный здесь прибор учета холодной воды не учитывает полный объем водопотребления. Проще говоря, «Ротонда» потребляла воду по обводной линии мимо счетчика. Абоненту неоднократно выдавали предписания устранить нарушения, устанавливали пломбы на обводе, но очередная проверка показывала, что «Ротонда» снова и снова срывает пломбы и пользуется водой в обход счетчика.

В феврале 2017 года абоненту была направлена претензия с требованием оплатить образовавшуюся перед ресурсоснабжающей организацией задолженность. В таких случаях объем поставленного ресурса определяется расчетным методом, регламентированным законодательством РФ, – по сечению трубы. Из-за невозможности установить объемы потребленной незаконно воды, при расчетах принимается, что вода по трубе течет непрерывно. За время между очередными опломбировками натекло на общую сумму 4 910 517,95 руб. Поскольку ООО «Ротонда» с 2016 года игнорировало как требования закона, так и оплату задолженности, за решением проблемы поставщик воды был вынужден обратиться в суд. Суд первой инстанции не нашел правовых оснований для применения расчетного способа определения объема поставленной воды и в удовлетворении иска отказал. Однако суд апелляционной инстанции в ходе судебного разбирательства пришёл к иным выводам.

Срыв пломбы, который ответчик не отрицал, подтверждает факт самовольного водопользования. Суд апелляционной инстанции проверил расчет суммы долга и признал его соответствующим закону. ООО «Ротонда» обязано оплатить задолженность в сумме 4,9 млн руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска. Тем самым суд еще раз подтвердил: добросовестные партнерские отношения и честное выполнение обязательств перед поставщиком коммунальных ресурсов значительно выгоднее самовольного водопользования. А жизнь еще раз показала, что нарушение законов – дорогое удовольствие.