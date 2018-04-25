Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень в рамках Ялтинского международного экономического форума отметил рост уровня коммунального хозяйства благодаря негосударственным инвестициям.

В интервью телеканалу RT министр отметил, что ЖКХ находится на более высоком уровне в тех регионах, где в эту сферу были привлечены негосударственные инвестиции посредством концессионных соглашений. По его словам, когда коммунальной сферой управляют МУПы и ГУПы, то они зарабатывают на потерях, а в регионах, куда приходят концессионные формы государственно-частного партнерства, зарабатывают за счет эффективного управления.

Михаил Мень особо отметил Волгоградскую область и компанию «Концессии водоснабжения» как пример привлечения негосударственных средств в коммунальный сектор, обратив внимание на тот факт, что в регионах, куда пришел концессионер, сразу снижаются потери и аварийность.

Напомним, что компания «Концессии водоснабжения» является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения города Волгограда в рамках заключенного с администрацией города концессионного соглашения сроком на 30 лет. Объем инвестиций за весь срок концессионного соглашения составит 58 миллиардов рублей. Это самое масштабное концессионное соглашение в сфере ЖКХ в России. Концессионный проект волгоградского водоканала признан одним из крупнейших инвестиционных проектов 2015 года в Европе в сфере водоснабжения и водоотведения.

В 2017 году компания «Концессии водоснабжения» заняла третье место в номинации «Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в жилищно-коммунальном хозяйстве» IV Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017, проводимого Министерством энергетики РФ при поддержке Правительства Москвы.

«Концессии водоснабжения» поддерживают рекомендации Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленых инвестиций.