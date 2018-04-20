«Концессии водоснабжения» впервые приняли участие во всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». Акцию проводят промышленные предприятия, заинтересованные в популяризации профессий и специальностей, востребованных на производстве.

«Концессии водоснабжения» – это не только доставка чистой питьевой воды в дома горожан, но и большой объем производства на водоочистных сооружениях. Именно с этим производством в рамках «Недели» познакомились учащиеся кадетского класса школы №7 Центрального района Волгограда и студенты Волгоградского строительного техникума, обучающиеся по специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». И если для второй группы экскурсия на водоочистные сооружения интересна с точки зрения будущего трудоустройства, то первая группа – кадетский класс МЧС – объяснила свой интерес желанием больше знать о том, как устроен город, чтобы в соответствии с целями своего кадетского движения быть готовыми к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.

В эту же неделю на станции аэрации – очистных сооружениях городской канализации побывали студенты Волгоградского технического университета, будущие специалисты по промышленной экологии. Но это скорее совпадение дат: доцент кафедры «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» Ирина Соколова – частый гость на предприятии. Она регулярно приводит своих студентов на объекты водоканала, чтобы познакомить будущих экологов с практическим применением получаемых в университете знаний, и для этого им не нужно ждать специальной акции.

По-своему отметил «Неделю без турникетов» клуб пожилых людей «Вдохновение» из Краснооктябрьского района Волгограда – экскурсией в музей водоканала. Принимать таких гостей – одно удовольствие: им все интересно, а вопросы они задают десятками. Такой живой интерес бабушек и дедушек к истории и сегодняшнему дню водопровода, конечно, радует.

«Неделя» получилась насыщенной, несмотря на все ограничения, с которыми связано посещение объектов водоканала, отвечающих за жизнеобеспечение миллионного города. «Концессии водоснабжения» открыты для сотрудничества – и не только потому, что заинтересованы в молодых грамотных кадрах. Каждый, кому довелось побывать на закрытых от посторонних глаз производствах, узнать в деталях, как сложен и трудоёмок путь воды из Волги до крана в квартире, к труду коммунальщиков относится с уважением, а к чистой воде – бережно.