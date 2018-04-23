На Волжской ГЭС был установлен максимально допустимый пропуск воды. В связи с этим было принято решение открыть навигацию по речным маршрутам «Волгоград — Зайчики» и «Культбаза — Зайчики» раньше назначенных сроков. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться с верхней причальной эстакады Центральной набережной.

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В указанных направлениях навигация будет осуществляться в среду, пятницу и в выходные. Напомним, из-за географических особенностей маршруты «Волгоград – Зайчики» и «Культбаза – Зайчики» традиционно работают только на период паводка. Благодаря строгому контролю муниципальных властей за соблюдением расписания и выполнением всех рейсов, в наступившем навигационном сезоне график речных сообщений составлен с учетом актуальных данных анализа пассажиропотока и сезонной популярности речного транспорта у волгоградцев. В нем учтены потребности всех категорий пассажиров, включая жителей о. Сарпинский, дачников и любителей пляжного отдыха.

После открытия рейсов «Волгоград — Зайчики» и «Культбаза — Зайчики», материковую и островную части Волгограда соединят уже 7 речных маршрутов, включая направления «Обувная — о. Сарпинский» и «Тулака — о. Сарпинский», возобновившие работу 4 апреля, и «Руднева – о. Сарпинский», сообщение по которому не прерывалось и зимой.