Имя ещё одного героя ВОВ было увековечено на мемориальной доске, которую открыли на железнодорожной станции «Сарепта». Торжественное открытие мемориальной доски в память о герое Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы, начальнике станции Александре Ивановиче Суркове состоялось при участии руководителей Приволжской магистрали, представителей местных органов власти, железнодорожников, ветеранов и студентов Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций.

Александр Иванович Сурков начал работать на железной дороге в 15 лет. В 1942 году был назначен начальником станции «Сарепта» Сталинградской железной дороги, которая являлась важным железнодорожным узлом. Во время одного из массированных налетов вражеской авиации, который произошел 8 августа 1942 года, Александр Сурков подбежал к стоявшему неподалеку пассажирскому паровозу и дал сигнал тревоги. Затем с машинистом Плешаковым подогнал пожарный поезд к составам, где бушевал огонь. Воодушевленные командиром работники станции вывели из-под огня несколько десятков вагонов с боеприпасами и ценными грузами. После ликвидации пожара Александр Иванович организовал работу по восстановлению путей и функционированию станции в целом. Через двое суток движение возобновилось.

В течение всего периода Сталинградской битвы железнодорожники Сарептского узла разгрузили большое количество колесных пар для устройства противотанковых заграждений, организовали подвоз свыше 2700 тонн нефти и топлива, отправили в тыл за Волгу более 190 вагонов ценного оборудования.

После окончания войны Александр Иванович Сурков продолжил работу на железной дороге. За доблестный труд он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден двумя орденами Ленина, знаком «Почетный железнодорожник» и медалями.