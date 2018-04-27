ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подвел итоги работы на юге России в первом квартале 2018 года, зафиксировав существенный рост объемов мобильного трафика.

Потребление мобильного интернета абонентами на Юге увеличилось на 31% (по сравнению с первым кварталом 2017 года). В частности, Ростов-на-Дону и Ставрополь вошли в топ-5 городов России по этому показателю.

Этому способствовал и рост числа смартфонов с поддержкой скоростного мобильного интернета. Количество 4G-устройств в сети «Билайн» (на руках у пользователей в регионах юга России) выросло на 69%, 4G-смартфонов – почти на 79%.

Увеличилось также число смартфонов с поддержкой 4G, которые были приобретены жителями регионов юга России в собственных салонах «Билайн». На это повлияли акции, благодаря которым смартфоны можно купить на выгодных условиях. Приобрести их стало проще и в связи с увеличением розничной сети «Билайн»: с начала 2018 года на юге России было открыто 43 салона.

Рост потребления мобильного интернета повлиял и на наполнение тарифов. В 1 квартале оператор запустил новую тарифную линейку «ВСЁмоё!». Теперь пользователи мобильного интернета имеют возможность самостоятельно формировать объем потребляемого трафика и при необходимости менять минуты на гигабайты.

«Для того, чтобы клиенты могли активнее пользоваться мобильными сервисами, в 2018 году мы делаем ставку на модернизацию сетей и увеличение емкости сети, а также расширение зоны покрытия за счет строительства новых базовых станций. За первые три месяца 2018 года базовые станции 4G появились в 97 населенных пунктах», — отметил директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» Сергей Афонин.