Уже в это воскресенье, 8 апреля, православные верующие будут отмечать светлый праздник — Пасху. В этот день празднования православного праздника «Красная Горка» для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и специально выделенного для перевозки горожан транспорта в районах городских кладбищ вводится ограничение движения, остановки и стоянки автотранспорта:

с 06:00 до 17:00 08 апреля 2018 года,

с 06:00 до 17:00 15 апреля 2018 года,

— по автомобильной дороге ул. им. Землячки в границах от пр. им. Маршала Жукова до Института гигиены в районе расположения кладбища Дзержинского района (с перекрытием улиц Батумской, Южно-Украинской, съезда с III Продольной магистрали).

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Ангарской, Хорошева, проспекта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

— по автомобильной дороге улицы им. К. Либкнехта в границах от пр. им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова до Дмитровского кладбища (с перекрытием автодорог улиц Рионской, Истринской, Ингульской).

Объезд будет осуществляться по автомобильной дороге ул. им. Хорошева.

— по автомобильным дорогам ул. Абганеровской, пер. Советскому, ул. Лавровой, ул. Майской, пер. Майскому, ул. Красных партизан, ул. Клязьминской.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам ул. Майской, ул. Строительной.

— по проезду от дома № 73 по ул. им. Плеханова до дома № 93 по ул. Новопортной.

— по автомобильной дороге III Продольной магистрали в границах от улицы Лесогорской до путепровода № 6 по улице Ангарской.

Напомним, в Пасхальное воскресенье на 13 специальных маршрутов выйдут 80 дополнительных автобусов, которые доставят к месту назначения всех желающих посетить в этот день кладбище. О том, какие маршруты будут организованы для доставки горожан на городские кладбища и график работы общественного транспорта Волгограда мы сообщали в нашей статье: «Во время Пасхи в Волгограде будет работать 13 специальных маршрутов».

Через неделю 15 и 17 апреля, во время христианских праздников Красная горка и Радоница, дополнительные автобусы вновь выйдут на эти же маршруты.

Кроме того, для обеспечения безопасности горожан, желающих принять участие в пасхальном богослужении, с 22:00 07 апреля до 7:00 8 апреля 2018 года будет ограничено движение, остановка и стоянка транспорта

— по автомобильной дороге улицы Кузнецкой в границах от ул. Елецкой до ул. Новоузенской,

— по автомобильной дороге улицы Липецкой в границах от проезда, соединяющего улицу Кузнецкую и Елецкую до улицы Буханцева.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Буханцева, Воркутинской, Кронштадской, Кузнецкой, Елецкой.

Также на время подготовки и прохождения Крестного хода в рамках празднования Светлого Христова Воскресения вводятся следующие ограничения для транспорта:

— с 7:00 до 19:00 8 апреля будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на Площади Павших Борцов в границах между улицами Гоголя и Володарского.

— с 16:30 до 19:00 08 апреля ограничивается движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы Мира в границах от улицы Володарского до улицы Гоголя на время прохождения Крестного хода.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Коммунистической, Краснознаменской, Комсомольской, Гоголя, Володарского, проспекта им. В.И. Ленина. Водителей просят быть внимательнее при организации маршрутов движения и заранее планировать время поездок на весь период проведения праздничных мероприятий.