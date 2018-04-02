В рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» меняют транзитные трубопроводы, проходящие через полуподвалы жилых домов в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Глазкова, на новую тепловую сеть. В связи с проведением ремонтных работ с 08.00 2 апреля до 22.00 10 апреля ограничивается движение автотранспорта по улице Глазкова в границах от проспекта им. В.И. Ленина до дома №5.

Транзитная сеть теплоснабжения, подлежащая замене, пролегает через подполья сразу семи многоквартирных домов №58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Глазкова в Центральном районе. За годы эксплуатации теплотрасса пришла в негодность. При этом из-за расположения труб в подвальных помещениях жилых зданий доступ к ним осложнялся. В связи с этим специалистами было принято решение построить взамен старой транзитной сети новую тепловую сеть протяженностью порядка 700 метров.

Новые трубопроводы будут монтироваться параллельно старым, но при этом не затронут подвальные помещения жилых зданий. Это обеспечит спокойствие горожан и в случае необходимости облегчит специалистам доступ к сетям, а кроме того, улучшит качество оказания соответствующей коммунальной услуги.

Важно, что замена транзитной сети проводится без отключения потребителей. Тепло будет поступать в дома по действующей теплотрассе.

Вместе с тем, в связи с проведением ремонтных работ вводится временное ограничение движения автотранспорта с 08.00 2 апреля до 22.00 10 апреля на участке проезжей части по улице Глазкова в границах от проспекта им. В.И. Ленина до дома №5. Объезд будет организован по автомобильной дороге проспекта им. В.И. Ленина и по проезду от проспекта им. В.И. Ленина до ТРЦ «Европа Сити Молл».

Напомним, на данный момент объем вложений в модернизацию системы теплоснабжения Волгограда составил порядка 2 млрд. руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.