К монтажу новых трубопроводов в границах ул. Володарского и Ленина специалисты приступили сразу после того, как завершили демонтаж старой теплотрассы. Одновременно в настоящее время ведется опрессовка муфт и заливка неподвижных опор. Реконструкцию тепломагистрали на участке протяженностью 136 метров на ул. Советской осуществляют «Концессии теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы.

В Центральном районе Волгограда не прекращаются плановые работы по реконструкции магистральной теплотрассы на ул. Советской – в границах ул. Володарского и ул. Ленина. Замена пролегающего здесь трубопровода диаметром 500 мм стартовала 12 марта.

На данный момент на объекте уже завершен демонтаж старых сетей. Специалисты монтируют новые трубы в ППУ-изоляции, благодаря которой срок службы коммуникаций, отвечающих за подачу тепла, увеличивается до 25 лет. Одновременно осуществляется опрессовка муфт и заливка неподвижных опор, необходимых для фиксации труб в условиях воздействия давления и высоких температур.

Протяженность реконструируемого сегодня участка на ул. Советской составляет 136 метров. Все работы ведутся в соответствии с установленным графиком. На время замены теплотрассы в границах ул. Володарского и Ленина приостановлены движение и стоянка автотранспорта.

Отметим, приводить в порядок тепловую сеть на ул. Советской «Концессии теплоснабжения» начали в 2017 году в рамках выполнения инвестиционной программы. Тогда полностью заменили участок магистрального трубопровода от ул. 13-й Гвардейской до ул. Володарского. Общая протяженность реконструируемой теплотрассы на ул. Советской превышает 4 км.

Напомним, объем вложений в модернизацию системы теплоснабжения Волгограда в минувшем году составил 1,85 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.