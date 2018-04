«Концессии теплоснабжения» завершили монтаж теплотрассы в границах ул. Володарского и Ленина в Центральном районе. Специалисты выполнили соединение всех элементов нового трубопровода и теперь приступили к обратной засыпке места разрытия и укладке разгрузочных плит. Реконструкция сети ведется на участке протяженностью 136 метров. Тепловая магистраль по ул. Советской является одним из ключевых объектов инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения». Первый этап реконструкции пролегающего здесь трубопровода диаметром 500 мм, который только за последние 5 лет латали более 50 раз, организовали летом 2017 года. Тогда в порядок привели сеть от ул. 13-й Гвардейской до ул. Володарского. И уже в 2018 году «Концессии теплоснабжения» приступили ко второму плановому этапу замены теплотрассы по ул. Советской, уже в границах ул. Володарского и Ленина. Работы стартовали на участке протяженностью 136 метров. Сначала специалисты полностью демонтировали изношенный фрагмент теплотрассы. После этого оперативно приступили к монтажу нового трубопровода, покрытого современным изоляционным слоем – пенополиуретаном. Он обеспечит надежную защиту сети и продлит период ее эксплуатации до 25 лет, что в свою очередь позволит качественно обеспечивать население теплом. На время реконструкции сети теплоснабжения в границах ул. Володарского и Ленина ограничили движение и стоянку автотранспортных средств. В настоящее время все элементы новой теплотрассы собраны воедино. Специалисты ведут обратную засыпку траншеи с устройством разгрузочных плит, необходимых для снижения нагрузки на трубопровод. После того, как работа «Концессий теплоснабжения» на объекте полностью завершится, дорожные службы приступят к обновлению асфальтового покрытия. Напомним, объем вложений в модернизацию системы теплоснабжения Волгограда в 2016–2017 гг. составил более 2 млрд руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.

