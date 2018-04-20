«Концессии теплоснабжения» продолжают наводить порядок вокруг котельных, ЦТП, «воздушных» теплотрасс города, а также взаимодействуют с подрядчиками, оставившими в прошлом году объекты с незавершенным благоустройством. В числе участков, где сегодня идет восстановление благоустройства, — территория детского сада во дворе жилого дома на ул. Елецкой, 15. Здесь ведется установка бордюров, засыпка щебнем, восстановление асфальтового покрытия, устройство пешеходных дорожек.

Установившаяся в Волгограде стабильная теплая погода позволила компании «Концессии теплоснабжения» приступить к благоустройству объектов теплового хозяйства. Сегодня порядок наводится на котельных и тепловых пунктах, где убирается мусор и сухая листва, опиливаются деревья и кустарники, а также на участках реконструированных теплотрасс.

В числе приоритетных объектов, где сейчас активно идет благоустройство, — территория детского сада во дворе жилого дома на ул. Елецкой, 15. В 2017 году здесь проводилась реконструкция квартальной тепловой сети диаметром 80 и 200 мм. Организовать благоустройство в холодное время года по окончанию строительно-монтажных работ не представлялось возможным, поэтому было принято решение приступить к наведению порядка весной, как только позволит погода.

В настоящее время на ул. Елецкой ведется восстановление асфальта: специалисты устраивают щебеночное основание, одновременно приступили к укладке асфальтобетона. Процесс благоустройства на ул. Елецкой и других объектах теплоснабжения находится на постоянном контроле. Работы ведутся по графику.

Напомним, в начале апреля 2017 года в Волгограде был объявлен традиционный месячник благоустройства. Наведение порядка после зимы стартовало во всем городе, в том числе и на объектах теплового хозяйства. Помимо котельных и ЦТП, «Концессии теплоснабжения» приводят в порядок внешний вид наружных трубопроводов. Так, с начала 2018 года специалисты уже восстановили почти 10 км теплоизоляции.