В Волгограде на территории Волгоградского государственного аграрного университета была высажена памятная аллея из катальп. Ее организовали студенты Волгоградского государственного аграрного университета. А поддержали специалисты регионального центра защиты леса, комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и природоохранной прокуратуры.

На территории Волгоградского ГАУ перед корпусом ЭМФ благодаря непосредственному участию Агротехнологического и Эколого-мелиоративного факультетов была высажена аллея из 23 катальп, а также заложен памятный камень в честь 80-летия службы защиты леса. Участниками мероприятия стали представители Облкомприроды, Центра защиты леса Волгоградской области, Волжской межрайонной природоохранной прокуратуры, преподаватели и студенты ВолГАУ.

С приветственным словом к собравшимся обратились директор ЦЗЛ Волгоградской области Валерий Юрченко, начальник отдела комитета природных ресурсов Валерия Рогалева и старший помощник Волгоградской природоохранной прокуратуры Николай Костенко.

Заведующий кафедрой «Агроэкология и лесомелиорация ландшафтов» А.В. Вдовенко, профессор В.П. Воронина и декан ЭМФ О.А. Кулагина отметили огромное значение мероприятия для университета как в области сотрудничества с экологическими структурами, так и в плане создания благоприятных условий для обучающихся и улучшения внешнего вида территории вуза.