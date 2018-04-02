На судоходных водоемах Волгоградской области стартовал сезон навигации. В этом году навигация открылась 1 апреля в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 15.12.2017 №ВО-344-р «О перечне судовых ходов с установленными габаритами судовых ходов, категориями средств навигационного оборудования и сроками их работы, а также сроками работы судоходных гидротехнических сооружений в навигацию 2018 года».

Обращаем внимание судовладельцев, что выход в плавание маломерных судов, не прошедших государственную регистрацию и не несущих государственных регистрационных номеров, запрещён.

Не стоит спускать судно на воду и выходить в плавание, не имея при себе документов на маломерное судно и удостоверения на право управления им. К плаванию будут допущены маломерные суда, прошедшие техническое освидетельствование в инспекторских подразделениях Центра ГИМС МЧС России по Волгоградской области.

Для того, чтобы зарегистрировать маломерное судно, необходимо прибыть в инспекторский участок (или отделение) по территориальности. На месте заполнить необходимые бланки заявлений и предоставить подлинники и копии документов, удостоверяющих личность судовладельца или его доверенного лица; подтверждающих законность приобретения судна и двигателей (подвесных моторов) к нему; технических паспортов и пр.