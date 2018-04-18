На станции скоростного трамвая (СТ) «Пионерская» уже начали устанавливать новые эскалаторы взамен старых, которые были демонтированы в начале апреля. Планируется, что уже до конца апреля все четыре подъемных механизма будут установлены. Также в этом году будет организовано комплексное обновление эскалаторов на станциях «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная».

Специалисты поясняют, что установка современных эскалаторов позволит вывести на новый уровень комфорт пассажиров. Машины типа LE-6 отличаются тихоходностью: данные характеристики эскалаторов этого типа составляют менее 60 дБА, что сопоставимо с уровнем шума в офисе. Скорость движения зависит от присутствия людей на подъемнике. Такие технологии позволяют не только существенно экономить электроэнергию, но и значительно увеличивают ресурс работы самого эскалатора.

— Кроме всего, новые движущиеся лестницы типа LE-6 обладают износостойкой, антивандальной конструкцией,- рассказывает старший мастер участка линии энергоснабжения МУП «Метроэлектротранс» Александр Синельников.- Волгоградцы в первую очередь заметят разницу в высоте ступеней: у новых эскалаторов они ниже. Сделано это для удобства и безопасности пассажиров.

Подъемники высотой подъема 6 м и шириной ступени 1 м изготовлены с использованием усиленных металлоконструкций, все комплектующие выполнены из современных, износостойких и долговечных материалов. Движущие лестницы на станции «Пионерской», а также на станциях «Комсомольская» и «Площадь Ленина» планируется запустить в мае текущего года.