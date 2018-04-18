На станции скоростного трамвая (СТ) «Пионерская» уже начали устанавливать новые эскалаторы взамен старых, которые были демонтированы в начале апреля. Планируется, что уже до конца апреля все четыре подъемных механизма будут установлены. Также в этом году будет организовано комплексное обновление эскалаторов на станциях «Площадь Ленина», «Комсомольская» и «Профсоюзная».

Специалисты поясняют, что установка современных эскалаторов позволит вывести на новый уровень комфорт пассажиров. Машины типа LE-6 отличаются тихоходностью: данные характеристики эскалаторов этого типа составляют менее 60 дБА, что сопоставимо с уровнем шума в офисе. Скорость движения зависит от присутствия людей на подъемнике. Такие технологии позволяют не только существенно экономить электроэнергию, но и значительно увеличивают ресурс работы самого эскалатора.

— Кроме всего, новые движущиеся лестницы типа LE-6 обладают износостойкой, антивандальной конструкцией,- рассказывает старший мастер участка линии энергоснабжения МУП «Метроэлектротранс» Александр Синельников.- Волгоградцы в первую очередь заметят разницу в высоте ступеней: у новых эскалаторов они ниже. Сделано это для удобства и безопасности пассажиров.

Подъемники высотой подъема 6 м и шириной ступени 1 м изготовлены с использованием усиленных металлоконструкций, все комплектующие выполнены из современных, износостойких и долговечных материалов. Движущие лестницы на станции «Пионерской», а также на станциях «Комсомольская» и «Площадь Ленина» планируется запустить в мае текущего года.

На станции СТ "Пионерская" устанавливают новые эскалаторы Инфраструктура

На станции СТ "Пионерская" устанавливают новые эскалаторы Инфраструктура
На станции СТ "Пионерская" устанавливают новые эскалаторы Инфраструктура
На станции СТ "Пионерская" устанавливают новые эскалаторы Инфраструктура
На станции СТ "Пионерская" устанавливают новые эскалаторы Инфраструктура

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