На полях региона аграрии уже приступили к севу яровых культур. Полевые работы ведутся на территории всех муниципальных районах региона.

Как пояснили в комитете сельского хозяйства, на сегодняшний день посеяно свыше 40 тысяч гектаров зерновых, а также 10 тысяч гектаров масличных культур. В целом региону предстоит посеять порядка 1,6 миллиона гектаров яровых, что на уровне прошлого года.

Кроме того, продолжается подкормка посевов озимых: минеральные удобрения внесены на площади более 507 тысяч гектаров. Напомним, что озимые зерновые культуры под урожай 2018 года были размещены на площади 1,44 миллиона гектаров. В целом общая посевная площадь в 2018 году составит свыше трех миллионов гектаров.

Отметим, что хозяйствами заготовлены 98,9 тысяч тонн семян — 106% от потребности, 9% от общего количества приходятся на оригинальные и элитные. Это будет способствовать увеличению не только валового сбора, но и объемов производства зерна более высокого класса — такая задача была поставлена губернатором на совещании с сельхозтоваропроизводителями.

Отметим, аграрии Волгоградской области вносят значимый вклад в продовольственную безопасность страны — в 2017 году собраны рекордные за последние 39 лет 5,6 миллионов тонн.