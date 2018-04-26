Всем тем, кто решил на майские праздники сходить в интерактивный музей «Россия — Моя история», сообщаем, что с 28 апреля по 9 мая музей будет работать каждый день без выходных, а часы работы музея увеличатся.

28 апреля он будет открыт с 11:00 до 19:00 часов, 29 и 30 апреля — с 10:00 до 19:00 часов, 1 мая – с 10:00 до 20:00 часов, 2 мая – с 10:00 до 19:00 часов, с 3 по 7 мая – с 11:00 до 19:00 часов, 8 мая – с 10:00 до 19:00 часов. В День Победы 9 мая музей будет работать дольше всего — с 10:00 до 22:00 часов.

Помимо этого, школьники и студенты смогут бесплатно посетить музей 1 мая и 9 мая. Школьники также бесплатно смогут посетить музей и 4 мая.

Напомним, в Историческом парке «Россия – Моя история» постоянно действуют четыре мультимедийные выставки: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе. 1917—1945» и «Россия — Моя история. 1945—2016». На уличной территории интерактивного комплекса разбит «сухой» фонтан, оборудованы детская и спортивная площадки, пешеходные и велодорожки.

Дополнительную информацию о работе музея можно получить по телефону +7(8442)97-91-81.