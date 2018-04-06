В Волгоградской области продолжает действовать режим ЧС. Напомним, что в результате повышения среднесуточных теператур воздуха и обильного снеготаяния на территории Волгоградской области по состоянию на 8:00 6 апреля в 8 муниципальных образованиях: Еланском, Кумылженком, Фроловском, Киквидзенском, Урюпинском, Ольховском, Алексеевском районах и городском округе городе Михайловке осложнилась паводковая обстановка.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, в данных районах частично подтоплен 41 населённый пункт, 3548 придворовых территорий, 894 домовладения, в которых проживают 4353 человека, из них 809 детей. Для размещения населения развёрнуто 15 пунктов временного размещения, общей вместимостью 3105 человек, где организовано всестороннее жизнеобеспечение и психологическая помощь. Всего в пункты временного размещения и к родственникам отселено 138 человек, их них 58 детей (в ПВР — 33 чел).

В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области в круглосуточном режиме работает межведомственный оперативный штаб. В муниципальных районах организована работа оперативных штабов, в каждом подтопленном населённом пункте ситуацию контролируют межведомственные оперативные группы.

Жителям, отказавшимся от отселения, организована доставка продуктов питания, средств первой необходимости, медикаментов и других необходимых средств.

При необходимости проводится эвакуация крупного рогатого скота, домашних животных и птиц.

Подразделениями МВД осуществляется охрана общественного порядка. Силами Роспотребнадзора проводится мониторинг санитарной и эпидемиологической обстановки.

Группировка сил и средств в круглосуточном режиме продолжает работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию адресной помощи жителям пострадавших районов Волгоградской области. Поводится комплекс мероприятий по минимизации последствий паводка: по откачке воды из жилых домовладений, очистке придомовых территорий, оборудованию водоотводных траншей, вывозу мусора, распиловке льда на водоёмах.

В работах по ликвидации последствий паводка на территории Волгоградской области задействованы подразделения спасателей из Донского СЦ, Южного и Северо-Кавказского РПСО, аэромобильная группа ГУ МЧС России по Саратовской области общей численностью 240 человек, 43 единицы техники и 23 плавсредства.

С целью усиления группировки ночью на территорию области прибыла дополнительная группировка аэромобильной группы Донского спасательного центра.

Общая группировка сил и средств составляет 886 человек и 220 единиц техники, из них 50 плавсредств, в том числе от МЧС — 428 человек, 73 единицы техники, из них 38 плавсредств.