В ближайшие выходные музеи Волгоградской области присоединятся к ежегодной социально-культурной акции «БиблиоНочь», которая будет проходить в ночь с 20 на 21 апреля. В этот день музеи распахнут свои двери для посетителей и устроят праздничную программу. Музей-заповедник «Старая Сарепта» также не остался в стороне и подготовил для посетителей развлекательную программу.

Гостей приглашают 21 апреля. В этот день гости музея смогут посетить детскую книжную выставку «Иногда я бываю волшебником», на которой познакомятся с красочной немецкой литературой.

В 15.00 состоится подведение итогов литературного конкурса «Сарепта в стихах и прозе».

В 16.00 во время экскурсии «Подземелья Старой Сарепты» посетители откроют для себя тайны сарептских подземелий, увидят первозданную архитектуру зданий екатерининской эпохи и услышат мифические истории из жизни сарептян.

В 17.00 клуб творческого общения «Старая Сарепта» пригласит любителей поэзии в литературную гостиную «Пергаменты Старой Сарепты».

В 18.00 – начало нового квеста «Ведьмина сказка», который музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил специально в честь всероссийской акции «Библионочь-2018». На участников будет возложена ответственная миссия по спасению сказочного персонажа. Отправиться на встречу к приключениям будет интересно всем желающим независимо от возраста.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.