Жителям и гостям города представится возможность побывать в прошлом, конечно, не в прямом, а в переносном смысле. Приоткрыть тайны и заглянуть за завесу прошлого можно будет в музее-заповеднике «Старая Сарепта», где открывается новая программа «Затерянный мир».

На сегодняшний день для посетителей музея-заповедника «Старая Сарепта» открыта единственная в Волгограде палеонтологическая выставка «Мир древних животных Александра Кноблоха».

А уже 7 апреля в 14:00 в музее будет представлена программа «Затерянный мир». Любители палеонтологии увидят редчайшие находки, поднятые дайверами со дна Волги, а также обнаруженные в вечной мерзлоте: останки первобытного бизона, обитавшего в Евразии и Северной Америке 150 тысяч лет назад, шерстистого носорога, окончательно исчезнувшего 814 тысяч лет назад, большое количество фрагментов древнего мамонта, череп верблюда, вид которого назван в честь его первооткрывателя Александра Кноблоха и много других уникальных экспонатов.

Стоимость: 100 руб./дет., 150 руб./взр.

Запись и справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.