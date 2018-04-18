Новую жизнь вдохнут в МУП «Центральный рынок» Волгограда. Уже сейчас в здании ведутся ремонтные работы. И на данном этапе специалисты подрядной организации уже отремонтировали «мясной» корпус. Во время ремонта рабочие демонтировали внутри корпуса семь торговых павильонов, которые установила коммерческая организация, ранее эксплуатирующая помещения корпуса. Благодаря проведенным работам по обновлению корпуса расширилось пространство в помещении, что обеспечит комфортные условия для предпринимателей, осуществляющих торговлю, и покупателей.

Как пояснил юрист МУП «Центральный рынок» Михаил Кузнецов: «Всего за полгода мы увеличили свои доходы, которые по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли в пять раз, и вышли на самоокупаемость. Сегодня это позволяет рынку не только сохранять свою конкурентоспособность в сфере торговли, расширять количество торговых мест и приглашать новых предпринимателей, но и проводить работы по обновлению инфраструктуры и благоустройству территории для формирования комфортных условий для торгующих и покупателей».

Ремонтные работы в мясном корпусе стартовали 1 марта. За это время выполнен колоссальный объем мероприятий, в том числе подготовительных. Сегодня обновление торгового помещения находится в завершающей стадии — в ближайшие пару дней помещение будет полностью готово к размещению оборудования и торгующих.

‑ В ходе работ в корпусе были отремонтированы стены, пол и потолок, ‑ рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Солохин. ‑ От старой штукатурки, потемневшей от плесени, были очищены 2500 кв. м стен и потолка. Сегодня потолок покрыт новой краской, на стенах уложена новая плитка, напольное покрытие обработано специальным раствором, защищающим от внешних воздействий.

На время ремонта торгующие разместились в здании соседнего мясо-молочного корпуса, оснащенного всем необходимым оборудованием, в том числе холодильным. После приемки мясного корпуса они перейдут на новые места, а восстановительные работы начнутся уже в мясо-молочном корпусе, который также не ремонтировался несколько десятилетий. В числе запланированных работ — и обновление фасада здания со стороны улицы Советской.

В ближайшее время начнутся работы по приведению в порядок прилегающей к зданию рынка территории, которая сегодня освобождена от незаконных нестационарных объектов. На площади порядка 3000 квадратных метров вместо старого изношенного асфальтового покрытия специалисты уложат тротуарную плитку. Кроме того, капитально будут отремонтированы 19 уличных торговых рядов на территории внутреннего дворика рыночного комплекса. В настоящее время из-за неудовлетворительного состояния этих конструкций торговля там практически не ведется.