В Волгограде будет отремонтирован молодежно-подростковый центр «Виктория», который располагается в Дзержинском районе по улице Республиканская, 6. В ближайшее время в помещении клуба начнут работать строители. В помещении клуба планируется полностью обновить внутреннюю отделку.

На время ремонта все секции будут размещаться в новых комфортабельных залах. На данный момент уже все 8 секций подростково-молодежного центра «Виктория» переехали в три благоустроенных помещения в Дзержинском и Центральном районах Волгограда. Так, например, более 30 воспитанников МПЦ «Виктория», занимающихся в военно-спортивной секции с элементами единоборств и секции «Карате — армейский стиль», уже продолжили свои занятия в школе №101, которая находится буквально в шаговой доступности — на Республиканской, 18.

Сразу 4 военно-спортивных секции, в которых занимаются 90 подростков, работают в большом молодежном центре «21 век» на ул. Савкина, 8. В просторные залы нового центра, который открылся всего 2,5 года назад, уже перевезен необходимый инвентарь. Занятия для подростков, в том числе посещающих секции единоборств, возобновились сегодня, 9 апреля.

Краеведческое объединение «Поколение будущего», которое посещают 25 воспитанников, со 2 апреля продолжает работу в другом помещении МПЦ «Виктория» по ул. Рокоссовского, 24 – здесь в прошлом году был сделан косметический ремонт. Занятия во всех секциях продолжают вести те же преподаватели на бесплатной основе.