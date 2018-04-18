В пятницу вечером, 20 апреля, «Концессии водоснабжения» начнут работы, которые позволят завершить крупное обновление сетей в Кировском и Красноармейском районах. В течение 36 часов специалисты компании подключат новый магистральный водопровод и крупный канализационный коллектор, а также несколько новых водопроводных линий малого диаметра, проведут планово-предупредительный ремонт на существующих сетях. На время проведения работ на территории всего Красноармейского района, а также в Кировском районе, начиная от улицы Саши Чекалина и далее на юг, будет временно ограничено водоснабжение с 22.00 час. 20 апреля до 10.00 час. 22 апреля 2018 г.

Подача воды будет приостановлена с десяти часов вечера пятницы. Первые четыре часа уйдут на полный спуск воды из коммуникаций и подготовку к основным мероприятиям. Затем работы стартуют в Кировском районе города. К полуночи специалисты компании вместе с рабочими подрядных организаций начнут подключать магистральный водовод диаметром 1000 мм, проходящий по улицам Саши Чекалина, Лукина, Зеленогорская, Горностаевская и через поселок Веселая Балка. Новый стальной водопровод, который будет снабжать водой порядка 170 тысяч человек, присоединят к существующим сетям к восьми вечера субботы. Он станет долгожданной заменой изношенному трубопроводу, построенному более 40 лет назад.

В Красноармейском районе рабочие водоканала подключат канализационный коллектор диаметром 1000 мм. Работы стартуют в шесть утра. Новый трубопровод присоединят к напорному канализационному коллектору. Из-за давным-давно истекшего срока службы на старом канализационном коллекторе постоянно возникали крупные и мелкие аварии.

Параллельно с присоединением крупных трубопроводов специалисты компании проведут четырнадцать подключений новых водоводов меньшего диаметра: 1 водовод диаметром 400 мм, 3 водовода – 250 мм, 2 водовода – 200 мм, 1 водовод – 160 мм, 2 водовода – 150 мм, 3 водовода – 100 мм, по одному – 50 и 32 мм. Новые сети расположены в Кировском и Красноармейском районах Волгограда.

Помимо ввода в эксплуатацию новых сетей, рабочие отремонтируют существующий водовод диаметром 700 мм на улицах Удмуртская – Фадеева и заменят задвижку диаметром 500 мм на улицах Моцарта – Панферова.

Обновление водопроводных сетей почти всегда связано с ограничением водоснабжения. В связи с этим компания проводит локальные работы на коммуникациях во время масштабных мероприятий, чтобы исключить дополнительные отключения воды в другие дни. Проводимая модернизация сетей повысит бесперебойность снабжения питьевой водой жителей Кировского и Красноармейского районов.

Все работы завершатся приблизительно в восемь вечера 21 апреля. С момента их окончания и до десяти часов утра система будет наполняться водой. Восстановление нормальной работы сетей и оборудования займет всю ночь. Плавный запуск системы позволит избежать гидроударов и аварийных ситуаций. Поэтому вода будет возвращаться в краны горожан неравномерно. Полностью водоснабжение будет восстановлено к утру понедельника. В этот период у некоторых абонентов возможны перебои, вызванные завоздушиванием сетей.

Жителям районов, которые временно останутся без воды, в том числе жителям частного сектора, будет организован подвоз воды по графику. Под особым контролем у «Концессий водоснабжения» будут находиться объекты социального значения и жизнеобеспечения: больницы, взрослые и детские учреждения постоянного проживания, пожарные части и др. С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании «Концессии водоснабжения» http://investvoda.ru. Круглосуточный контакт-центр компании «Концессии водоснабжения» («горячая линия» по тт. 99-67-96, 606-600) предоставит жителям оперативную информацию по передвижению водовозок, а также проконсультирует по вопросам поступления воды в дома.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.