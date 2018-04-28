В преддверии празднования 73-й годовщины Дня Победы Волгоградский областной краеведческий музей представит уникальную экспозицию наград. Выставка «За службу Отечеству» станет четвертой в рамках проекта «Открытые фонды музея», стартовавшего в прошлом году.

В экспозиции будет представлена коллекция наград из фондов Волгоградского краеведческого музея, которая никогда не демонстрировалась посетителям. Она включает в себя многие виды российских и советских орденов, медалей и других знаков отличия. Всего будет представлено более 200 экспонатов разных периодов истории нашей страны.

Как подчеркивают специалисты, выставка «За службу Отечеству» даёт возможность проследить историю развития российской наградной системы. Один из разделов посвящён наградам, учреждённым российскими императорами. Это знаки ордена Святого Владимира, Святого Георгия, Святой Анны и другие. Также в экспозиции представлены самые ранние советские ордена: Красного знамени, Орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

Целый раздел выставки посвящен наградам периода Великой Отечественной войны. На выставке можно будет увидеть ордена Славы, медали «За отвагу», «За боевые заслуги». В экспозицию также вошли ордена и медали, которыми награждались солдаты, матросы и офицеры за беспримерное мужество, генералы и адмиралы — за полководческое мастерство, а работники тыла — за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны.

Выставка «За службу Отечеству» начнёт свою работу с 8 мая 2018 года. Формирование групп — по предварительной записи по телефонам 8(8442)38-84-39 и 38-84-37. Стоимость билета 400 рублей.