Пару месяцев назад в центре города (но не в том, где цена за тарелку любого яства уходит далеко за 300 р, а там, где вкусно и большие порции) открылось новое место — ресторан «Кукси Хаус». Живой Волгоград разбирался в тонкостях корейской кухни и пробовал все на себе.

Где?

ул. Двинская , д15

c 7:00 — 23:00



Интерьер

Девочкам, которые любят делать селфи в зеркалах, сюда путь заказан. Никаких тебе модных штучек и арт-объектов. Приглушенное интимное освещение, корейская музыка, зал, разделенный на зоны… Очень уютно и располагает к душевной беседе. Да, не модно, зато с каким удовольствием можно прийти сюда и ощутить атмосферу ресторанчиков и кафе, в которые ходили еще наши родители.



Чем кормят?

Пожалуй, это главное! Меню представлено листах на 15. Традиционные закуски и дальше по списку… Но вот в чем кайф: кухня действительно корейская. Никаких тебе «котлет по-киевски» или бифштексов. Ценник — разный: супы и вторые блюда с мясом (в среднем, от 200 рублей и выше), салаты и закуски (от 140). Самое приятное — действительно большие порции!

Заказав холодный суп «кукси», мы получили огромную тарелку с лапшой, бульоном и прочими составляющими. Вкусно, но обещанного мяса в супе, прямо скажем, маловато. Порадовала «Свинина по-Асански» — большая порция и всего за 235 рублей. Все достаточно острое, но если попросить при заказе поменьше перца, обязательно прислушаются. А еще есть достаточно обширное постное меню, так что всем, кто соблюдает посты, есть где разгуляться в этом месте.

Что пить?

В меню пока нет алкогольных напитков, и мы оценили это скорее как плюс. Однако по секрету нам сказали, что совсем скоро здесь появится настоящее Рисовое вино, так что мы обязательно придем сюда еще раз. А пока запить всю эту корейскую фантазию можно соком, обычным чаем или, например, чаем из ячменя. 110 рублей за 600 миллилитров — подается с медом. Необычный, приятный, тонкий вкус, прекрасно утоляющий жажду. Средний чек на человека составит 500 рублей, но чтобы наесться, вам хватит и 300)



«Фишки»

Основная фишка этого заведения, безусловно, в традиционной корейской кухне, которую вы едва ли попробуете где-то в Волгограде, да еще в таком ассортименте. Еще один бонус: здесь есть столы со специальными плитами, на которых вы можете самостоятельно жарить мясо прямо во время встречи. Признаемся, мы не пробовали, но ценник за такое удовольствие вполне приемлимый — 600 рублей с человека за почти 3 килограмма мяса на выходе (на компанию из 4 человек).

Персонал

Отдельное спасибо официантам. Милые опрятные и приветливые. Отвечали на все наши каверзные вопросы, вовремя и ненавязчиво уносили пустые тарелки, сказали, что будут ждать в гости еще)))

P.S.

В общем, за всеми подробностями — в «Кукси-Хаус». Идти однозначно стоит тем, кто устал от глянцевых кафе в центре, от европейской кухни, и особенно тем, кто хочет приятно удивить своих избалованных барышень. Мы вам обещаем: они оценят ваше умение смотреть не на внешность, а на содержание.