В рамках модернизации водоочистных сооружений «Татьянка» и «Латошинка» «Концессии водоснабжения» установили автоматические системы химической безопасности. Новое оборудование повышает надежность работы станций, обеспечивая бесперебойное снабжение чистой питьевой водой жителей Красноармейского и Тракторозаводского районов города.

Процесс водоочистки поднялся на новый уровень химической безопасности. Установленная система включает в себя целую группу автоматизированного оборудования, работающего на предотвращение, локализацию и устранение чрезвычайных ситуаций, связанных с хлором. Так, «Концессии водоснабжения» оборудовали станции системой дозирования и наблюдения за содержанием опасного вещества как внутри склада, так и по его периметру. В случае возникновения нештатной ситуации о повышении уровня хлора будет оповещать специальная свето-звуковая сигнализация, а система утилизации и запирания контейнеров предотвратит его неконтролируемое распространение. Также автоматизация охватила процесс подачи хлор-газа в воду. Это позволит дистанционно отключать оборудование в аварийных ситуациях. В свою очередь, информация о работе хлораторной будет передаваться напрямую в диспетчерскую, что снижает влияние человеческого фактора и повышает надежность подачи воды горожанам. Всё установленное оборудование произведено словенской компанией Controlmatik ABW и не имеет отечественных аналогов. Стоимость реконструкции химически опасных объектов водоочистных сооружений «Татьянка» и «Латошинка» составила 31,2 млн рублей.

Подробнее об итогах модернизации хлораторных рассказал Александр Жерноков, заместитель директора по капитальному строительству и перспективному развитию ООО «Концессии водоснабжения»: «Ранее существовавшая система химической безопасности объектов управлялась в ручном режиме. Новая система в автоматически оповещает о возникновении внештатной ситуации и блокирует ее развитие. Система обеспечит тот же уровень оказания услуг горожанам, что и раньше, но уменьшит вероятность влияния человеческого и иных внешних факторов. В настоящее время установка подобных систем продолжается на водоочистных сооружениях Кировского и Тракторозаводского районов. Работы на них будут завершены к июню текущего года».

Отметим, что прежняя система хлорирования воды на станциях разработана в далеких 70-ых годах прошлого столетия. За десятки лет эксплуатации она морально и физически устарела.