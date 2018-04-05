В рамках модернизации водоочистных сооружений «Татьянка» и «Латошинка» «Концессии водоснабжения» установили автоматические системы химической безопасности. Новое оборудование повышает надежность работы станций, обеспечивая бесперебойное снабжение чистой питьевой водой жителей Красноармейского и Тракторозаводского районов города.

Процесс водоочистки поднялся на новый уровень химической безопасности. Установленная система включает в себя целую группу автоматизированного оборудования, работающего на предотвращение, локализацию и устранение чрезвычайных ситуаций, связанных с хлором. Так, «Концессии водоснабжения» оборудовали станции системой дозирования и наблюдения за содержанием опасного вещества как внутри склада, так и по его периметру. В случае возникновения нештатной ситуации о повышении уровня хлора будет оповещать специальная свето-звуковая сигнализация, а система утилизации и запирания контейнеров предотвратит его неконтролируемое распространение. Также автоматизация охватила процесс подачи хлор-газа в воду. Это позволит дистанционно отключать оборудование в аварийных ситуациях. В свою очередь, информация о работе хлораторной будет передаваться напрямую в диспетчерскую, что снижает влияние человеческого фактора и повышает надежность подачи воды горожанам. Всё установленное оборудование произведено словенской компанией Controlmatik ABW и не имеет отечественных аналогов. Стоимость реконструкции химически опасных объектов водоочистных сооружений «Татьянка» и «Латошинка» составила 31,2 млн рублей.

«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура

«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура
«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура
«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура
«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура
«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура
«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура
«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура
«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура
«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура
«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура
«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура
«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура
«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура

Подробнее об итогах модернизации хлораторных рассказал Александр Жерноков, заместитель директора по капитальному строительству и перспективному развитию ООО «Концессии водоснабжения»: «Ранее существовавшая система химической безопасности объектов управлялась в ручном режиме. Новая система в автоматически оповещает о возникновении внештатной ситуации и блокирует ее развитие. Система обеспечит тот же уровень оказания услуг горожанам, что и раньше, но уменьшит вероятность влияния человеческого и иных внешних факторов. В настоящее время установка подобных систем продолжается на водоочистных сооружениях Кировского и Тракторозаводского районов. Работы на них будут завершены к июню текущего года».

«Концессии» улучшили систему химической безопасности водоочистки Инфраструктура

Отметим, что прежняя система хлорирования воды на станциях разработана в далеких 70-ых годах прошлого столетия. За десятки лет эксплуатации она морально и физически устарела.

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