На нижней террасе Центральной набережной «Концессии теплоснабжения» презентовали коммунальную спецтехнику, которая поступила на вооружение предприятия в 2017 году. В рамках инвестиционной программы компания закупила 66 современных машин, в том числе экскаваторы, самосвалы, а также универсальные крано-манипуляторные установки. Обновленный автопарк обеспечит эффективную эксплуатацию объектов теплоснабжения Волгограда.

 

Обновление специальной техники, обслуживающей тепловое хозяйство города, стало одним из первых мероприятий, реализованных «Концессиями теплоснабжения» в ходе выполнения инвестиционной программы.

— Десятилетиями работники коммунального хозяйства использовали энергозатратные машины, некоторые из них были выпущены в начале 1990-х годов. Не могло быть и речи об эффективной эксплуатации тепловых сетей с такой техникой, — рассказывает Эдуард Шпаковский, директор ООО «Концессии теплоснабжения». — Из-за высокого износа транспорт регулярно ломался, что, в свою очередь, приводило к простоям, снижению мобильности аварийно-ремонтных бригад, а также высоким расходам на горюче-смазочные материалы и запчасти. Однако в 2017 году «Концессии теплоснабжения» исправили ситуацию.

Компания закупила 66 новых единиц техники, в том числе автокраны, оснащенные специальной системой контроля безопасности; манёвренные самосвалы с высокой проходимостью, обладающие комфортной кабиной для водителя и вместительным топливным баком. Также приобрели экскаваторы-погрузчики, предназначенные для проведения земляных работ и благоустройства. Впервые в распоряжении предприятия оказались и универсальные КМУ (крано-манипуляторные установки). Одна такая машина способна выполнять функции одновременно и крана, и грузовика: поднимать поврежденные трубы и бетонные коробы, а также доставлять их на место.

— Концессионное соглашение, которое администрация города заключила с «Концессиями теплоснабжения», предусматривает конкретные мероприятия, которые должен выполнить концессионер, и определенные показатели, к которым он должен прийти в результате модернизации теплового хозяйства. Очевидно, что выполнить поставленные задачи без обновления парка спецтехники невозможно, — говорит Олег Тетерятник, заместитель главы администрации Волгограда.

— Благодаря масштабному обновлению автопарка сокращается время реагирования на инциденты и порывы, повышается оперативность реагирования аварийных бригад. Ситуации, когда рабочие не смогли выехать на место из-за отсутствия спецтехники, теперь исключены. А значит, горожане будут получать более качественное и надежное теплоснабжение, — отмечает Эдуард Шпаковский. — Помимо, собственно, обновления транспорта, «Концессии теплоснабжения» внедряют управленческие и технологические новации. В управлении транспортом внедрена система диспетчеризации, по новому организована работа всего транспортного цеха. Благодаря этому удалось сократить время простоев и повысить эффективность использования техники.

— Сегодня региональной и городской властью в Волгограде созданы все условия для того, чтобы вывести эксплуатацию коммунального хозяйства на достаточно высокий уровень. И в основе этого лежит государственно-частное партнерство, — комментирует Александр Евдокименко, заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. — При этом наиболее успешная и перспективная практика ГЧП — заключение концессионных соглашений. Приобретение спецтехники в рамках инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения» — лишь один из пунктов внушительного перечня мероприятий концессионера. В общей сложности за полтора года работы компания уже вложила в обновление коммунальной инфраструктуры города около 2 млрд. рублей.

Напомним, инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.

«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество

«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество
«Концессии теплоснабжения» презентовали новую спецтехнику Общество

Читайте также:

  1. В рамках публичного отчета компаний-концессионеров волгоградцы ознакомились с объектами водо- и теплоснабжения
  2. Компания «Концессии теплоснабжения» обновляет парк спецтехники
  3. Компания «Концессии теплоснабжения» построит новую газовую котельную в поселке Южный Красноармейского района