На нижней террасе Центральной набережной «Концессии теплоснабжения» презентовали коммунальную спецтехнику, которая поступила на вооружение предприятия в 2017 году. В рамках инвестиционной программы компания закупила 66 современных машин, в том числе экскаваторы, самосвалы, а также универсальные крано-манипуляторные установки. Обновленный автопарк обеспечит эффективную эксплуатацию объектов теплоснабжения Волгограда.

Обновление специальной техники, обслуживающей тепловое хозяйство города, стало одним из первых мероприятий, реализованных «Концессиями теплоснабжения» в ходе выполнения инвестиционной программы.

— Десятилетиями работники коммунального хозяйства использовали энергозатратные машины, некоторые из них были выпущены в начале 1990-х годов. Не могло быть и речи об эффективной эксплуатации тепловых сетей с такой техникой, — рассказывает Эдуард Шпаковский, директор ООО «Концессии теплоснабжения». — Из-за высокого износа транспорт регулярно ломался, что, в свою очередь, приводило к простоям, снижению мобильности аварийно-ремонтных бригад, а также высоким расходам на горюче-смазочные материалы и запчасти. Однако в 2017 году «Концессии теплоснабжения» исправили ситуацию.

Компания закупила 66 новых единиц техники, в том числе автокраны, оснащенные специальной системой контроля безопасности; манёвренные самосвалы с высокой проходимостью, обладающие комфортной кабиной для водителя и вместительным топливным баком. Также приобрели экскаваторы-погрузчики, предназначенные для проведения земляных работ и благоустройства. Впервые в распоряжении предприятия оказались и универсальные КМУ (крано-манипуляторные установки). Одна такая машина способна выполнять функции одновременно и крана, и грузовика: поднимать поврежденные трубы и бетонные коробы, а также доставлять их на место.

— Концессионное соглашение, которое администрация города заключила с «Концессиями теплоснабжения», предусматривает конкретные мероприятия, которые должен выполнить концессионер, и определенные показатели, к которым он должен прийти в результате модернизации теплового хозяйства. Очевидно, что выполнить поставленные задачи без обновления парка спецтехники невозможно, — говорит Олег Тетерятник, заместитель главы администрации Волгограда.

— Благодаря масштабному обновлению автопарка сокращается время реагирования на инциденты и порывы, повышается оперативность реагирования аварийных бригад. Ситуации, когда рабочие не смогли выехать на место из-за отсутствия спецтехники, теперь исключены. А значит, горожане будут получать более качественное и надежное теплоснабжение, — отмечает Эдуард Шпаковский. — Помимо, собственно, обновления транспорта, «Концессии теплоснабжения» внедряют управленческие и технологические новации. В управлении транспортом внедрена система диспетчеризации, по новому организована работа всего транспортного цеха. Благодаря этому удалось сократить время простоев и повысить эффективность использования техники.

— Сегодня региональной и городской властью в Волгограде созданы все условия для того, чтобы вывести эксплуатацию коммунального хозяйства на достаточно высокий уровень. И в основе этого лежит государственно-частное партнерство, — комментирует Александр Евдокименко, заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. — При этом наиболее успешная и перспективная практика ГЧП — заключение концессионных соглашений. Приобретение спецтехники в рамках инвестпрограммы «Концессий теплоснабжения» — лишь один из пунктов внушительного перечня мероприятий концессионера. В общей сложности за полтора года работы компания уже вложила в обновление коммунальной инфраструктуры города около 2 млрд. рублей.

Напомним, инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.