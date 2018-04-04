«Концессии теплоснабжения» поддержали рекомендации в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, разработанные Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ). НАКДИ считает, что при принятии финансовых и инвестиционных решений членам Ассоциации целесообразно учитывать не только экономические, но также социальные и экологические факторы. Особенно актуальными данные вопросы являются при реализации крупных инфраструктурных проектов, так как они затрагивают условия жизнедеятельности всего общества.

Для современного мира актуален широкий круг экономических, социальных, экологических проблем, решение которых требует активного участия правительств, бизнеса и граждан. Осознавая сложности текущей ситуации, мировое сообщество пришло к концепции устойчивого развития, которая заключается в сочетании экономического роста с обеспечением социальной защищенности населения и минимизацией негативного воздействия на окружающую среду. В последнее десятилетие традиционный подход к ведению бизнеса постепенно начинает утрачивать свою силу. На сегодняшний день все больше мировых компаний финансового и не финансового сектора внедряют принципы устойчивого развития в свои бизнес-модели.

В этой связи Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов разработала рекомендации для своих членов в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. Документ подготовлен Аналитической службой НАКДИ и представляет собой рекомендации по внедрению принципов устойчивого развития в практику отечественных компаний, основанных на общепринятой международной практике. Рекомендации включают в себя три основных раздела. Первая часть представляет собой обзор ключевых инициатив и проектов в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в мире.

Концепция «устойчивого развития» была официально сформулирована в докладе «Наше общее будущее» (Our Common Future), подготовленном Международной комиссией ООН по окружающей среде и развитию в 1987 году. Согласно докладу, устойчивое развитие является таким гармоничным социально-экономическим развитием, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. В Рекомендациях НАКДИ раскрывается основное содержание и особенности внедрения наиболее значимых современных международных инициатив.

Второй раздел представляет видение НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. НАКДИ полностью разделяет принципы устойчивого развития и «зеленых» инвестиций, стремится развивать рынок долгосрочных инвестиций в соответствии с данными принципами. Такие вопросы как утилизация отходов, загрязнение окружающей среды, истощение ресурсов, в том числе питьевой воды, изменение климата и парниковый эффект, вопросы охраны труда, коррупционная составляющая, требуют особого учета при реализации инфраструктурных проектов. Ведь в долгосрочной перспективе они могут стать причиной дополнительных рисков для инвесторов. В связи с этим необходимо последовательно осуществлять конкретные мероприятия по повышению энергоэффективности, ресурсосбережению и снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду при реализации инфраструктурных проектов.

В настоящий момент процесс внедрения принципов устойчивого развития в практику отечественных компаний находится на начальном этапе, однако постепенно растет интерес бизнеса к ответственному инвестированию, повышается качество нефинансовой отчетности у компаний. Следующим этапом должна стать реализация интереса в конкретные практические действия. НАКДИ считает, что при принятии финансовых и инвестиционных решений членам Ассоциации целесообразно учитывать не только экономические, но также социальные и экологические факторы, что позволит им оказывать положительное влияние окружающую среду и развитие общества в целом. Особенно актуальными данные вопросы являются при реализации крупных инфраструктурных проектов, так как они затрагивают условия жизнедеятельности всего общества и оказывают влияние на экономический рост.

По оценкам НАКДИ, следование принципам устойчивого развития и ответственного инвестирования будет способствовать более эффективному достижению компаниями их стратегических целей, так как позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции в создание благоприятного социального окружения, снижая при этом риски институциональной и общественной среды.

В третьем разделе документа «Рекомендации членам НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций» НАКДИ рекомендует членам Ассоциации учитывать экологические, социальные аспекты и вопросы корпоративного управления (ESG-факторы) в инвестиционном анализе и в процессе принятия решений, а также изучать и использовать лучшие практики в данной сфере.

В целях повышения информационной открытости и поддержания конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами, НАКДИ рекомендует компаниям – членам ассоциации на добровольной основе осуществлять раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.

«Концессии теплоснабжения» также разделяют принципы устойчивого развития и зеленых инвестиций и намерены следовать рекомендациям НАКДИ. Инвестиционная программа «Концессий теплоснабжения» составлена с учетом факторов воздействия на окружающую среду и направлена в том числе на снижение вредных выбросов в атмосферу, экономии ресурсов и внедрения энергосберегающих технологий, вопросов безопасности объектов. А весь проект по модернизации коммунальной инфраструктуры Волгограда в конечном итоге направлен на цели устойчивого развития территории и повышения качества жизни населения.

«Концессии теплоснабжения» намерены в полном объеме следовать рекомендациям НАКДИ и раскрывать следующую информацию:

О принятии решений по поддержке настоящих Рекомендаций. Об учете настоящих Рекомендаций при принятии инвестиционных, организационных, технических и кадровых решений при подготовке и реализации проектов. О планировании и реализации мероприятий по рациональному использованию ресурсов, в том числе в области повышения энергосбережения и энергоэффективности. О планировании и реализации мероприятий по предупреждению и сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Об организации, поддержке или участии в публичных мероприятиях по тематике энергоэффективности, экологии, защиты окружающей среды, устойчивого развития и зеленых инвестиций.

Добровольное Раскрытие информации в соответствии с Рекомендациями будет осуществляться в специальном разделе Экспертного Интернет-журнала «Концессии и инфраструктурные инвестиции» www.investinfra.ru, в карточке проекта Базы данных о реализации концессионных соглашений ИНФЕСТИНФРА db.investinfra.ru, а также на сайте компании.