«Концессии водоснабжения» приняли участие в VII межрегиональном форуме «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград – 2018», организованном Комитетом ЖКХ и ТЭК региона и «Волгоградским центром энергоэффективности». Его главная задача – обмен существующим опытом и популяризация энергосбережения среди компаний и предприятий области. На мероприятии собрались представители ресурсоснабжающих организаций и профильные чиновники Волгоградской областной администрации. Участники обсудили итоги реализации мероприятий по внедрению энергосберегающих и энергоэффективных технологий в процессе модернизации жилищно-коммунального комплекса региона.

В рамках форума заместитель директора по перспективному развитию и капитальному строительству «Концессий водоснабжения» Александр Жерноков рассказал об итогах реализации концессионного соглашения по модернизации водопроводно-канализационного хозяйства города за 2015-2017 гг. На момент заключения концессионного соглашения в 2015 году износ сетей городского водоканала составлял 80%, потери чистой воды – свыше 38%, а неочищенные стоки – порядка 770 тыс. кубометров в год. За неполных три года специалисты компании улучшили ситуацию: параметр износа сократился до 60%, потери чистой воды – на треть, а сброс неочищенных стоков полностью ликвидирован. «Концессии водоснабжения» поддерживают инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. Энергосберегающие технологии позволяют свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

Александр Жерноков рассказал про большой опыт по внедрению энергоэффективных технологий, накопленный ресурсоснабжающей организацией, и сообщил о результатах деятельности в области энергосбережения. Так, за время работы компании произошло снижение потребления электроэнергии на 15,8%, а плановая экономия электрической энергии составляет более 133 млн руб. в год. Результаты деятельности «Концессий водоснабжения» отмечены организаторами Четвертого Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES-2017». В конце прошлого года компания удостоилась третьего места в России в номинации «Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в жилищно-коммунальном хозяйстве».