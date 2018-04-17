В Волгограде пройдет областной интерактивный конкурс развития творческих инициатив воспитанников социально-реабилитационных центров «Рисуем жизнь вместе!», который будет проходить на базе Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В конкурсе примут участие школьники от 13 до 17 лет.

Целью мероприятия является раннее выявление и дальнейшая поддержка одаренных детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными физическими возможностями, проявивших способности в области изобразительного искусства, а также подбор творческих наставников для реализации профессионального мастерства ребят и их творческой мотивации.

Наставниками юных художников выступят учащиеся школ искусств Ворошиловского и Центрального районов города Волгограда. Школьникам предлагается воссоздать на холсте свои мечты о выборе будущей профессии, семье и увлечениях. У конкурсантов также будет возможность выразить собственную позицию по поводу значимых социальных проблем или отразить поворотные моменты своей жизни. Оценивать работы будут педагоги Волгоградской областной детской художественной галереи.

По итогам конкурса в детские школы искусств будут направлены рекомендации о возможном зачислении детей в художественные классы.

Конкурс «Рисуем жизнь вместе!» состоится 18 апреля по адресу город Волгоград, ул. Циолковского, дом 11. Время проведения: с 11:30 до 14:00 часов.