В Волгограде стартовал прием заявок на участие в кинофестивале «ВГИИК: в объективе!». К участию в фестивале приглашают как начинающих, так и опытных кинематографистов, которые готовы показать свои произведения широкому кругу зрителей. Члены жюри выберут лучшие работы, авторов которых наградят дипломами и призами. Приём работ на кинофестиваль продлится до 7 мая 2018 года.

Награждение участников конкурса пройдёт по 12 номинациям – эксперты выберут лучший фильм, лучший сценарий, лучший анимационный фильм, лучший неигровой фильм, а также оценят лучшие женские и мужские роли первого и второго плана, режиссуру, операторскую, звуковую работу. Произведение, набравшее больше всех голосов зрителей, получит приз зрительских симпатий. При этом награды будут присуждаться отдельно по категориям «Любитель» и «Профессионал».

Подать заявку для участия в в кинофестивале можно по электронной почте [email protected] или передать лично по адресу:г. Волгоград, ул. Ковровская, 4, ауд. 2-17.

Произведения, которые прошли в конкурсную программу фестиваля, будут названы до 25 мая 2018 года, подведение итогов и награждение победителей состоится 2-3 июня 2018 года.

Главная задача фестиваля – поддержать волгоградских авторов, дать им возможность повысить уровень профессионального мастерства, укрепить культурный потенциал Волгоградской области.