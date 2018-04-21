Да, ребята! Это случилось! Кто-то откровенно не верил, кто-то скептически цокал, но мы это сделали! Стадион «Волгоград Арена» открыт, и это та новость, которую мы заслужили!!!

Порядка 15 тысяч болельщиков, более 400 волонтеров, которые начали работу за 5 часов до матча, сотни представителей технических служб, росгвардии, полиции, МЧС выступление творческих коллективов, и все это реально работает! Честно, у нас слезы на глазах навернулись!!

Если вы не успели попасть на стадион и все ещё сомневаетесь в том, что эпохальное событие состоялось, мы сейчас честно по пунктам развеим все мифы.

1. Стадион развалится, как только туда придёт такая толпа.

Друзья, он реально прочный и реально в полном порядке! Мы видели! Стадион настолько прекрасен, что даже во время путешествия по помещениям, предназначенным для специалистов технических служб, и по внутренним лестницам, объект не вызывает никаких опасений.

2. Его ещё не достроили, там куча недоделок.

Да, мы знаем: территория перед стадионом ещё нуждается в доработках, но сам этот красавчик полностью блестит! Все кресла на месте, никаких дыр, закрытых баннером нет. ЭТО МИФЫ! На стадионе идеально светло и чисто, широкие коридоры и выходы, указатели, удобные спуски на трибуны и шикарный обзор с любых точек.

3. На первый матч продали всего 15 тысяч билетов. Им что жалко, чтобы люди посмотрели?

Нет, совсем не жалко, господа! Этого требует техника безопасности. Да, нам, обывателям, не понять, но это как раз тот случай, когда всем стоит просто довериться специалистам. И, кстати, приятная новость: на два грядущих тестовых матча — 2 и 9 мая -продадут гораздо больше билетов. Надеемся, вы ещё успеете их купить в открытой продаже.

4. Из бюджета утекают деньги, и тратят их на волонтёров. А кто они такие и чем вообще будут заниматься — не понятно!

А теперь стало понятно: школьники, пенсионеры, студенты весь день работали на матче в две смены. Подсказывали, куда идти, ориентировали в толпе болельщиков, поднимали настроение, отвечали на все вопросы. Ребята реально круто подготовились, без их работы поход на стадион превратился бы в молчаливое шествие! Круто, когда есть те, кто знает, куда и как пройти. Респектуем от лица болельщиков и журналистов.

5. «Ротор» не умеет играть, че на них смотреть!

Мы не знаем, то ли на игроков любимой команды так подействовал новый стадион, то ли они что-то скрывали от нас, но игра была шикарной!

Да, половину первого тайма ребята катали без голов, но резво! Голевые моменты, напряженная борьба за владение мячом в первом тайме. И скажем мы вам честно: Ротор явно пытался вести весь первый период. Счёт размочили на 37 минуте первого тайма.

Прямым пасом в ворота Хызыр Аппаев забил первый гол на поле «Волгоград Арена», затем Мухамма Султанов сделал пас, и счёт уже 2:0. Тайм открыли очередным голом — отличился Владислав Сысоев. После этого мы все дружно начали верить в волгоградский футбол вместе с пятнадцатью тысячами болельщиков. А дальше понеслось. Одного из игроков «Луч-энерги» унесли с поля, ребята размочили счет, наши закатили ещё один в ворота соперников, затем ещё один и, несмотря на то, что Луч отыграл ещё один гол, счёт 4:2 пользу «Ротор-Волгоград»! Такого город не видел давно! Короче, если вы пропустили в реале, советуем глянуть запись. Останетесь довольны, честно.

6. Наш народ весь праздник футбола испортит!

Вы знаете, это все брюзжание зануд. Прекрасные люди пришли. Трезвые, красивые, шарфики «Ротора» надели, идут и улыбаются. Шли с детьми — целыми семьями! И все — смотреть на футбол и «болеть». «Волна» на новом стадионе просто шикарная!

Александр:

«С конца восьмидесятых слежу за игрой «Ротора». Последние минуты первого тайма прям удовольствие было смотреть. В этот раз обе команды ровно играют. Слежу за игрой команды, смотрел матчи в Москве. После этого матча ещё больше захотелось на матчи FIFA попасть».

«Стадион — грандиозное сооружение, Волгограду очень повезло. Очень понравилось обслуживание на стадионе и организация питания. Если такая атмосфера будет здесь все время, то ни одного матча не пропустим. Всей семьей будем ходить.»

Дмитрий:

«Мы соскучились по такому футболу. Сегодня просто настоящий футбольный праздник у всего города!»

P.S. Мы не поклонники футбола и не болельщики команды «Ротор», мы просто пришли на первый тестовый матч и заново влюбились в город, в людей, которые в нем живут и верят в волгоградский футбол. И как показал сегодняшний матч — не зря!