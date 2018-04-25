В марте, на нижней террасе набережной (той, что ближе к Волге) открыли новое место — «Квартира 34». Мы, естественно, наведались в Квартирку и оценили все плюсы и минусы этого заведения.

Где?

ул. Hабережная 62-й Армии, 8

с 11:00 до 00:00

Интерьер

В рекламе заведения в интернете говорится, что всем в этой «Квартире» будет удобно. То ли мы — не все, то ли что-то не понимаем в уюте, но нам интерьер показался абсолютно безвкусным. Он выглядит как бесконечное скопление какого-то хлама и нагромождение старых вещей. Видимо, хозяева действительно хотели создать атмосферу квартиры, но только не той, в которой хочется оказаться….

Из бонусов — много пространства. Можно присесть за столик у окна, можно затеряться в глубине зала или выбрать место у барной стойки. Особый респект за крем для рук, губку для обуви и даже предметы личной гигиены в уборной для девушек. Такую заботу о клиентах и вправду редко встретишь в кафе Волгограда.

Чем кормят?

В меню заявлены блюда американской, мексиканской и европейской кухонь. Ценник средний — от 200 рублей и выше. Мы отметили большой выбор бургеров, есть даже вегетарианские, но все же остановили выбор на «Говяжьем медальоне» — 250 рублей за порцию мяса в 200 гр, ещё плюс сыр, соус и немного овощей. И знаете что? Это реально вкусно и сочно! Говядину легко испортить, но повар явно постарался и сделал всё на высоте. Порция большая, все кусочки мяса пригодны к употреблению — никаких тебе жил и прочей непотребщины. За соседнем столиком свою порцию блинчиков уплетал малыш с папой, оказалось, блинцы сорванец ест только в этом заведении (кажется, неплохая реклама для кафе).

Что пить?

В меню большая барная карта. Разливное пиво, например, от 200р., вина от 900 р. за 0,75 литра, есть коктейли и крепкий алкоголь. Безалкогольное меню — традиционные чай и кофе, прохладительные напитки. Чашка капучино — 150 р: приносят большую порцию достойного ароматного кофе.

Время ожидания

Мы прождали свой заказ около 30-40 минут, это при условии, что кафе было практически пустым. Считаем это вполне нормальным, если учесть, что среднее время приготовления мяса — 30-60 минут.

Расчет

Принимают как нал, так и безнал, что впрочем, совсем не удивительно.

Персонал

Нас встретил молодой человек — в меру вежливый, внимательный и опрятный. Ничего особенного.

«Фишки»

В кафе интересное зонирование. В будние дни здесь достаточно спокойно, можно смело заскакивать на ланч, а вот по выходным и в пятницу, как говорят официанты, достаточно многолюдно. Не удивительно — в кафе есть барная стойка и танцпол, это идеальный вариант для позднего ужина, раннего аперитива и ночного загула с танцами. Вроде бы ребятки работают до последнего клиента.

В теплый период обещают, что в кафе появится летняя веранда, а в меню — шашлык. По выходным в кафе выступают кавер-группы, случаются и прочие развлекухи. За расписанием можно следить здесь — @kvartira34

P.S.

Покормили нас вкусно и ценником не испугали. Интерьер показался странным, но это скорее вкусовщина. Однозначно, можно забегать на ланч или нескучный вечер выходного дня.