В этом году в честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне более двух тысяч жителей региона получат единовременную денежную выплату. Размер выплаты непосредственным участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941-1945 гг. составит три тысячи рублей.

Сегодня в перечень социальных льгот для данной категории граждан входит освобождение от уплаты транспортного налога, бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. За время действия федеральной программы в Волгоградской области 1949 участников и инвалидов Великой Отечественной войны обеспечены жильем.

Из областного бюджета выделяются средства для оказания помощи в виде компенсации затрат на газификацию их домовладений, расходов на оплату коммунальных услуг.

Около 700 участников и инвалидов Великой Отечественной войны пользуются бесплатными услугами по социальному обслуживанию на дому. Кроме того, действуют дополнительные региональные меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. Ежегодно все ветераны ВОВ проходят диспансеризацию, в регионе действует комплексный план проведения медицинских обследований ветеранов на дому