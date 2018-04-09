Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению нового участка водопроводной сети диаметром 315 мм и протяженностью 40 м по ул. Череповецкая.

В связи с этим с 04.00 час. 10 апреля 2018 г. до 08.00 час. 12 апреля 2018 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Ворошиловского района Волгограда:

— пер. Дербентский №65–71, 72;

— ул. Елецкая, дд. №20, 56–64, 69–99, 541–548;

— ул. Моздокская, дд. №64–72;

— ул. Нежинская, дд. №41–51, 52–62;

— ул. Новоузенская, дд. №47-69;

— ул. Саранская, дд. №51–83, 66, 68–100;

— ул. Чембарская, дд. №2–16/16, 286–410;

— пер. Чембарский, дд. №1–25, 4–50;

— ул. Череповецкая, дд. №3д, 5б, 14–68.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.